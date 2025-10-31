Empresas ligadas ao agro têm queda na bolsa; entenda as causas e o que isso indica sobre o momento para investir no setor

Preço baixo de commodities, como a soja, é um dos fatores que impactam a economia agrícola brasileira. Jeff Botega / Agencia RBS

Grandes empresas ligadas à cadeia do agronegócio listadas na B3, a bolsa brasileira, não dão boas notícias quanto ao cenário que envolve o ambiente produtivo no país. Uma receita que mistura preços em queda, endividamento dos agricultores e custos elevados para produzir indicam que o momento — cíclico — sai do campo e chega às ações das companhias.

O indicador que acompanha o desempenho das empresas relacionadas ao setor na bolsa, o IAGRO, medido desde 2019, teve o pior desempenho entre os índices da B3 em 2025, com queda de 8,7% até outubro. O levantamento foi feito pela Elos Ayta Consultoria. Além dele, outros dois índices tiveram resultados negativos: o IMAT (Materiais Básicos), em -0,64%, e o IBOVB3 (Empresas Estatais), com recuo de 0,13%. No mesmo período, o Ibovespa, principal índice da bolsa, registrou alta de 21,52%.

— (O IAGRO) É um índice muito amplo, com empresas de vários segmentos diferentes, não só do agronegócio quando olhamos o subsetor primário. Ele corresponde à toda cadeia. Mas o setor como um todo é exposto a dólar. O dólar mais forte, como fechou no ano passado, é mais positivo ao setor, enquanto o dólar mais fraco reduz o desempenho das empresas e vemos isso ao longo deste ano. O segundo aspecto que impacta é o fato de as commodities agrícolas estarem com preço bastante baixo. Tanto o dólar quanto a commodity pressionam os resultados das empresas desse setor, o que contribui para uma queda do índice — avalia João Daronco, analista certificado da Suno Research.

Leia Mais Investimentos: diversificar a carteira pode reduzir o risco e aumentar os ganhos

O IAGRO indica a diferença entre os resultados das ações de empresas que compõem o índice. De acordo com o levantamento, das 30 companhias que formam a carteira do agro, 19 encerraram o período com rentabilidade negativa. Seis gaúchas de capital aberto fazem parte do índice:

Irani

3tentos

Camil

SLC Agrícola

Kepler Weber

Randon Part

Empresas de segmentos como commodities agrícolas, papel e celulose, açúcar e álcool, e bens industriais ligados ao campo foram as que ficaram no vermelho.

Desde 2019, o índice teve três anos de desempenho negativo:

2022: -12,82%

2024: -11,35%

2025: -8,70% (até o momento)

Fonte: Elos Ayta

Apostar na baixa

Apesar da baixa no índice, o economista chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, diz que o indicador precisa ser observado levando em conta as suas limitações. Alguns maus desempenhos decorrem de resultados ruins de determinada empresa, e não necessariamente do setor como um todo, observa.

Além disso, existe um comportamento cíclico de alta e queda que é inerente ao mercado de capitais. Por isso, ações em baixa também podem ser oportunas aos investimentos:

— O agronegócio é um setor cíclico, e momentos como esse são pontos de entrada dos investidores que visam o médio e o longo prazos. É evidente que estamos passando por um ciclo de maior dificuldade, mas ciclos de dificuldades e de euforia se intercalam em setores cíclicos, o que sugere ser um ótimo momento de entrada — diz o economista.

E completa:

— Agronegócio leva a sério aquela recomendação do banqueiro londrino Nathan Rothschild: "Invista ao som de canhões e venda ao som de violinos".

Leia Mais Como investir no mercado financeiro sendo iniciante?

O analista da Suno também vê o contexto favorável a algumas ações.

— Existem segmentos específicos que apresentam grande assimetria e isso tende a trazer boa oportunidade de investimento. Olhando o índice como um todo, há empresas que estão bem precificadas e outras, menos. O setor como um todo é muito amplo, e acredito que seja o momento para investir em algumas empresas do setor — acrescenta Daronco.

Financiamento privado

Os instrumentos de financiamento do agro via mercado de capitais, como os Fiagros, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), têm se consolidado como alternativas sólidas de investimento nos últimos anos. Segundo os especialistas, esta deve se tornar a principal alternativa de custeio do setor, dadas as restrições de créditos públicos como o Plano Safra. Este ano, no entanto, avalia Antônio da Luz, as aplicações privadas estão mais travadas em razão, principalmente, das recuperações judiciais envolvendo empresas ligadas ao setor.