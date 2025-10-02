Descontos para clientes e clima de retomada após tarifaço: feira Loucura por Sapatos começa em Novo Hamburgo

Alexandra Longoni em compras na feira da Loucura por Sapatos. Júlia Taube / Agencia RBS

De um lado, variedades em tamanhos, cores e estilos, junto com promoções que se tornam irresistíveis para o público. De outro, uma oportunidade de negócio para um setor fortemente impactado pelo tarifaço dos Estados Unidos. A feira Loucura por Sapatos começou nesta quinta-feira (2), em Novo Hamburgo, com destaque para as coleções de primavera/verão.

O evento, que ocorre na Fenac até 12 de outubro, reúne mais de 500 marcas de calçados, roupas, bolsas e acessórios (veja abaixo o serviço do evento).

Com descontos que chegam a 70%, a feira atrai consumidores em busca de boas compras. Pouco depois de abrirem os portões, às 10h, a advogada Alexandra Longoni, 38 anos, já havia garantido os produtos.

— Eu venho todos os anos à feira e, para mim, sempre vale. Eu sempre encontro as marcas que eu gosto, com preços promocionais. Às vezes, até em coleções novas e até esses calçados que vêm de fábrica — avalia.

Oportunidade para quem compra e para quem vende

Neste ano, para algumas empresas, a feira também tem servido como uma retomada. Com o tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras para o país, muitas indústrias calçadistas no Rio Grande do Sul foram afetadas. A medida, contudo, fez com que as marcas voltassem seus olhos para o público interno.

Esse foi o caso Tênis Fillon, indústria calçadista de Novo Hamburgo. Segundo o diretor da empresa, Philipy Hugenthobler, a feira se tornou importante porque permite o contato direto com o consumidor final. Nos últimos três anos, a marca vinha desenvolvendo um produto pensado para o público norte-americano, que ficou pronto somente 60 dias antes do tarifaço.

— Apesar da dificuldade na manutenção dos preços, a gente viu a necessidade do consumidor por promoções e preços cada vez mais baixos. Estamos fazendo um sacrifício bastante grande para trazer muita coisa com preço bom, com promoções, privilegiando aquele cliente que precisa. Trouxemos nossa coleção nova com as margens mínimas aplicadas — explica.

Philipy Hugenthobler, diretor da Tênis Fillon, tinha produtos desenvolvidos para público dos EUA. Júlia Taube / Agencia RBS

Feira lotada e retorno de grandes marcas

O evento reúne mais de 200 expositores do Vale do Sinos e de outras cidades do Estado, com sapatos renomadas da indústria calçadista gaúcha, além de lojas multimarcas e fabricantes independentes. Mas uma das novidades desta edição é o retorno de marcas reconhecidas, como Arezzo e Enzo Milano, que retomaram seus estandes na feira.

Esse também foi o caso da Lojas Madalena, que, após um ano e meio longe da Loucura por Sapatos, reabriu as vendas com calçados femininos, masculinos, infantis e adultos.

— A feira é uma vitrine e um canal de venda. Entendemos que era hora de voltar [a expor]. Milhares de pessoas passam por aqui e vêm em busca de descontos. Por isso, nós já preparamos valores melhores para o evento do que se encontraria na rua. Para nós, é o começo das vendas de fim de ano — conta o gerente da loja, Guilherme Berwig.

O otimismo dos lojistas é porque, durante os 11 dias de feira, a expectativa da organização é que cerca de 60 mil pessoas passem pelos pavilhões da Fenac.

— É uma forma de movimentar a economia e levar melhores preços para os consumidores. Muitos expositores entendem que o evento acaba sendo um acréscimo no mês e, por isso, conseguem aplicar descontos e boas condições — relata a coordenadora da feira, Adi Jeckel.

Serviço:

O quê: feira Loucura por Sapatos

Quando: 2 a 12 de outubro de 2025

Horários:

Segunda a quarta-feira: das 14h às 21h

Quinta-feira a sábado: das 10h às 21h

Domingo (4): das 10h às 21h

Domingo (12): das10 às 20h

Onde: Fenac, na Av. Nações Unidas, 3825, em Novo Hamburgo/RS

Ingressos: R$ 6, garantindo acesso à Loucura por Sapatos e ao Festival de Cervejas Artesanais

Meia-entrada: estudantes e maiores de 60 anos

estudantes e maiores de 60 anos Isenção: menores de 6 anos isentos

menores de 6 anos isentos Gratuidade: de segunda a sexta-feira, mediante print do card nas redes sociais da feira