Desconto no IPVA 2026: prazo para receber benefício termina nesta semana

Programa permite descontos de 1%, 3% ou 5% no IPVA 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul e participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) podem garantir até o fim desta semana desconto de até 5% no Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2026.

O benefício será aplicado aos membros da modalidade Bom Cidadão, que adicionam o CPF nas notas fiscais. Contudo, o incentivo está condicionado à quantidade de notas acumuladas ao longo do ano.

Até quando é possível garantir o desconto?

A contagem teve início em 1º de novembro de 2024 e segue até 31 de outubro de 2025 (sexta-feira).

O desconto é aplicado conforme o número de notas fiscais adquiridas dentro do período proposto. Este ano, está organizado em 1%, 3% e 5%:

1% de desconto: entre 51 e 99 notas fiscais com CPF

entre 51 e 99 notas fiscais com CPF 3% de desconto: entre 100 e 149 notas fiscais com CPF

entre 100 e 149 notas fiscais com CPF 5% de desconto: a partir de 150 notas fiscais com CPF

Como aproveitar o benefício

Para receber o benefício, é necessário estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), ser proprietário de veículo emplacado no RS e quitar o IPVA dentro do prazo de vencimento, seja à vista ou parcelado.

Acesse o site nfg.sefaz.rs.gov.br ou utilize o aplicativo oficial para efetuar o cadastro

ou utilize o aplicativo oficial para efetuar o cadastro Ao realizar qualquer compra no Estado, solicite a inclusão do seu CPF na nota fiscal . É fundamental garantir que o número esteja correto e registrado no sistema

. É fundamental garantir que o número esteja correto e registrado no sistema Acumule até o dia 31 de outubro (sexta-feira) o número de notas fiscais necessárias para receber o desconto desejado

(sexta-feira) o número de notas fiscais necessárias para receber o desconto desejado O desconto será aplicado automaticamente na cobrança do IPVA

Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) têm como objetivo incentivar o cidadão a ajudar no combate à evasão fiscal. Bruno Todeschini / Agencia RBS