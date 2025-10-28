Desconto no IPVA 2026: prazo para receber benefício termina nesta semana

Proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul e participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) podem garantir até o fim desta semana desconto de até 5% no Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2026.
O benefício será aplicado aos membros da modalidade Bom Cidadão, que adicionam o CPF nas notas fiscais. Contudo, o incentivo está condicionado à quantidade de notas acumuladas ao longo do ano.
Até quando é possível garantir o desconto?
A contagem teve início em 1º de novembro de 2024 e segue até 31 de outubro de 2025 (sexta-feira).
O desconto é aplicado conforme o número de notas fiscais adquiridas dentro do período proposto. Este ano, está organizado em 1%, 3% e 5%:
- 1% de desconto: entre 51 e 99 notas fiscais com CPF
- 3% de desconto: entre 100 e 149 notas fiscais com CPF
- 5% de desconto: a partir de 150 notas fiscais com CPF
Como aproveitar o benefício
Para receber o benefício, é necessário estar cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), ser proprietário de veículo emplacado no RS e quitar o IPVA dentro do prazo de vencimento, seja à vista ou parcelado.
- Acesse o site nfg.sefaz.rs.gov.br ou utilize o aplicativo oficial para efetuar o cadastro
- Ao realizar qualquer compra no Estado, solicite a inclusão do seu CPF na nota fiscal. É fundamental garantir que o número esteja correto e registrado no sistema
- Acumule até o dia 31 de outubro (sexta-feira) o número de notas fiscais necessárias para receber o desconto desejado
- O desconto será aplicado automaticamente na cobrança do IPVA