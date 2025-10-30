Depois de um agosto com saldo negativo, RS criou 3,8 mil vagas de emprego formal em setembro, segundo Caged

O resultado foi alcançado após as 129.230 admissões e os 125.340. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de 3.890 postos de emprego formal em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira (30).

O número foi alcançado após as 129.230 admissões e os 125.340 desligamentos que ocorreram no Estado durante o mês passado.

O resultado de setembro é considerado positivo, depois de um agosto marcado pelo recuo no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul. No oitavo mês do ano, foi registrado o fechamento de 1.648 vagas.

De acordo com o titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, Gilmar Sossella, os indicadores positivos confirmam o contínuo crescimento da empregabilidade formal no Rio Grande do Sul e a efetividade das políticas públicas de qualificação profissional:

— Em 2025, o Estado já aumentou em aproximadamente 18% o número de vagas com carteira assinada em relação ao mesmo período do ano passado, por exemplo. Nosso foco é expandir esses números oferecendo possibilidade de capacitação tanto para a inserção no mercado de trabalho como ascensão na carreira, além do apoio ao microempreendedor — comenta o secretário.

Setores

Dos cinco grandes setores, no Estado, a Indústria foi o único que apresentou saldo negativo, com 29.488 admissões e 31.583 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 2.095 vagas.

O setor de Serviços puxou a alta, com 2.827 vagas criadas, resultado de 50.609 admissões e 47.782 desligamentos. No Comércio, foram 33.610 admissões e 32.658 desligamentos, ou seja, saldo positivo de 952.

No setor da Construção, foram 9.498 admissões e 8.489 desligamentos, resultando no saldo positivo de 1.009 vagas. Já na Agropecuária, foram 6.025 admissões frente a 4.828 desligamentos, saldo de 1.197 empregos.

Gênero

Em setembro, o maior saldo positivo foi registrado na contratação de mulheres. Foram 2.303 vagas criadas, resultado de 60.022 admissões e 57.719 desligamentos.