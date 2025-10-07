Economia

No prato e no bolso
Consumo de arroz diminui mesmo com preço menor; entenda os impactos na mesa e no campo

Hábitos alimentares que priorizam rapidez e comodidade mudam o dia a dia do brasileiro, enquanto agricultores enfrentam ganhos menores do que o custo para produzir o cereal

Bruna Oliveira

