Como as pessoas 40+ podem transformar sua experiência em oportunidade? Veja o que dizem profissionais

Como as pessoas 40+ podem transformar sua experiência em oportunidade? Profissionais entrevistados para esta reportagem destacam a vantagem da bagagem acumulada ao longo da vida, o fato de todos sermos de alguma forma empreendedores e, acima de tudo, a importância de se inspirar em histórias de sucesso.

Tudo isso motivou o Summit Empreender 40+, que será realizado nesta quarta-feira (29), das 9h30min às 18h30min, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre (veja a programação e detalhes sobre ingressos ao final). O evento marca o início da consolidação de um ecossistema nacional que será construído por meio da plataforma Empreender 40+.





Criado pelo trio Fábio Bernardi, Fabinho Vargas e Fernando Puhlmann, o Summit Empreender 40+ busca incentivar e fortalecer a reputação institucional de marcas, produtos e negócios que valorizem a diversidade geracional e torná-las agentes de transformação.

A programação do evento inclui painéis, workshops práticos, histórias inspiradoras de reinvenção profissional e amplos espaços de networking, além de encerramento com participação do governador Eduardo Leite.

Já o ecossistema Empreender 40+ objetiva realizar confrarias e grupos de relacionamento profissional, programas de mentorias e capacitação personalizada, podcast e canal no YouTube, publicações de livros especializados, além de eventos como summits, imersões, workshops e treinamentos práticos para desenvolvimento.

Como o 40+ pode transformar sua experiência em oportunidade?

Veja o que dizem profissionais:

Fernando Puhlmann

Sócio-diretor de novos negócios da Cuentos y Circo e sócio-criador do Empreender 40+

Fernando Puhlmann destaca as vantagens da bagagem trazida pelos 40+. Eduardo Rocha / Divulgação

"A ideia do Empreender 40+ é achar um espaço de discussão em que pessoas experientes e que já têm uma estrada possam construir um novo futuro a partir de agora.

A gente acredita muito que a bagagem traz uma série de vantagens, como relacionamento social e emocional, e a capacidade de enxergar acertos e erros.

Nosso sentido principal para criar o evento é trocar experiências e ideias e, a partir daí, ter um crescimento do Estado e do país com pessoas mais experientes."

Fátima Torri

Jornalista criadora da plataforma digital Fala Feminina

Fátima Torri ressalta a importância de buscar o sonho de vida. Divulgação / Divulgação

"Acho superimportante buscar dentro de ti qual era o teu sonho da vida. Esse sonho está lá desde a infância e vamos deixando de lado.

Podes buscar pessoas que já viveram isso para entender como resolveram, nunca esquecendo que todos nós somos empreendedores. Principalmente mulheres já são empreendedoras, porque o primeiro negócio é o corpo delas, tanto na questão da saúde quanto da estética.

A oportunidade de empreender não se dá só por um desejo momentâneo, pontual, casual. Sempre esteve dentro de ti um sonho. É colocar isso em prática. E a construção disso vai se dando na experiência, no dia a dia. Quando tu vês, está tudo praticamente pronto. Comigo aconteceu assim."

Lara Piccoli

Cofundadora e CEO na HOC — House of Creativity

Lara Piccoli afirma que a experiência é a base do aprendizado. Arquivo pessoal / Divulgação

"Vamos compartilhar no evento muitas experiências de pessoas que empreenderam nessa faixa etária. E a experiência é a base do aprendizado.

Não vamos falar só de teoria: vamos dar depoimento sobre nossa vivência. São pessoas que empreenderam, que passaram pelo processo, e vamos selecionar somente aquilo relevante. Muitas vezes, a gente lê um livro, aprende em um curso e não consegue nem dimensionar ou selecionar aquilo que é o mais importante.

O evento vai ser uma supercuradoria de vários ângulos de experiências de empreender com 40+."

Fabinho Vargas

CEO do Empreender 40+

Fabinho Vargas destaca a oportunidade de ouvir pessoas que já trilharam seus caminhos. Arquivo pessoal / Divulgação

"Sempre falo que não somos gurus de ninguém. Não queremos que o Empreender 40+ tenha esse papel. O que queremos e vamos desempenhar no evento é ser caminho, oportunizando às pessoas ouvir quem já fez esse caminho.

Todos os palestrantes e envolvidos são pessoas que depois dos 40 anos de idade criaram algo ou se reinventaram no mercado de trabalho."

Fábio Bernardi

Co-CEO da HOC — House of Creativity

Fábio Bernardi observa que a diversidade de experiências pode ajudar a despertar para oportunidades. Arquivo pessoal / Divulgação

"O evento reúne experiências muito diversas: tem gente com muitos anos de empreendedorismo, gente com histórias mais recentes, de empreendedorismo na periferia, feminino, gente que foi empreender porque a vida obrigou a isso.

Muita gente vai se identificar com uma história ou outra, e isso vai acionar gatilhos de interesses, identificação e empatia. Qual é a oportunidade que aquela história está revelando?

Muitas vezes, ficamos dentro do nosso mundo e alguém de fora apresenta uma maneira nova de ver um desafio. Pode haver ali uma oportunidade que a gente não se dá conta."

Summit Empreender 40+

Nesta quarta-feira (29), das 9h30min às 18h30min

(29), das 9h30min às 18h30min Teatro do Bourbon Country (Rua Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre

(Rua Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre Ingressos : a partir de R$ 350, à venda na plataforma Uhuu

: a partir de R$ 350, à venda Outras informações: no site do evento

Programação

8h30min às 9h30min: credenciamento e doações

9h30min: Fabinho Vargas — Quando a bagagem vira vantagem

10h: Luciano Potter e Cesar Cidade Dias — O desafio de mudar o rumo depois dos 40 | Mediador: Fernando Puhlmann

10h40min: Pedro Janot — Longe é um lugar que não existe

11h20min: Cris Paz — 40 é idade, não limite

12h: Almoço — Sessão de autógrafo do Livro Empreender 40+ — Fabinho Vargas

13h30min: Retorno do almoço — Guri de Uruguaiana | Jair Kobe — Do Personagem à realidade

14h: Vinicius Lima, Rodrigo Sabiah, Michel Couto — Empreendedorismo social também gera lucro

14h45min: Fátima Torri — Depois dos 60: O melhor projeto sou eu

15h: Fábio Bernardi e Lara Piccoli — Como ser sócios na vida e nos negócios

15h30min: Alice Urbim — Um pé na porta do etarismo

15h45min: André Foresti — Aprendendo a repensar

16h15min: Rafael Martins — A inteligência artificial engolindo o mundo

16h45min: Tulio Milman — A era das novas perguntas

17h15min: Danielle Cosme — Empreendedorismo feminino depois dos 40 — As Vantagens

17h45min: Daniel Scola — Aluno da tempestade

18h15min: Painel final: Eduardo Leite e Aod Cunha — Por onde passa o desenvolvimento do RS | Mediador: Oziris Marins