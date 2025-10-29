Como as pessoas 40+ podem transformar sua experiência em oportunidade? Veja o que dizem profissionais

Como as pessoas 40+ podem transformar sua experiência em oportunidade? Profissionais entrevistados para esta reportagem destacam a vantagem da bagagem acumulada ao longo da vida, o fato de todos sermos de alguma forma empreendedores e, acima de tudo, a importância de se inspirar em histórias de sucesso.
Tudo isso motivou o Summit Empreender 40+, que será realizado nesta quarta-feira (29), das 9h30min às 18h30min, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre (veja a programação e detalhes sobre ingressos ao final). O evento marca o início da consolidação de um ecossistema nacional que será construído por meio da plataforma Empreender 40+.
Criado pelo trio Fábio Bernardi, Fabinho Vargas e Fernando Puhlmann, o Summit Empreender 40+ busca incentivar e fortalecer a reputação institucional de marcas, produtos e negócios que valorizem a diversidade geracional e torná-las agentes de transformação.
A programação do evento inclui painéis, workshops práticos, histórias inspiradoras de reinvenção profissional e amplos espaços de networking, além de encerramento com participação do governador Eduardo Leite.
Já o ecossistema Empreender 40+ objetiva realizar confrarias e grupos de relacionamento profissional, programas de mentorias e capacitação personalizada, podcast e canal no YouTube, publicações de livros especializados, além de eventos como summits, imersões, workshops e treinamentos práticos para desenvolvimento.
Como o 40+ pode transformar sua experiência em oportunidade?
Veja o que dizem profissionais:
Fernando Puhlmann
Sócio-diretor de novos negócios da Cuentos y Circo e sócio-criador do Empreender 40+
"A ideia do Empreender 40+ é achar um espaço de discussão em que pessoas experientes e que já têm uma estrada possam construir um novo futuro a partir de agora.
A gente acredita muito que a bagagem traz uma série de vantagens, como relacionamento social e emocional, e a capacidade de enxergar acertos e erros.
Nosso sentido principal para criar o evento é trocar experiências e ideias e, a partir daí, ter um crescimento do Estado e do país com pessoas mais experientes."
Fátima Torri
Jornalista criadora da plataforma digital Fala Feminina
"Acho superimportante buscar dentro de ti qual era o teu sonho da vida. Esse sonho está lá desde a infância e vamos deixando de lado.
Podes buscar pessoas que já viveram isso para entender como resolveram, nunca esquecendo que todos nós somos empreendedores. Principalmente mulheres já são empreendedoras, porque o primeiro negócio é o corpo delas, tanto na questão da saúde quanto da estética.
A oportunidade de empreender não se dá só por um desejo momentâneo, pontual, casual. Sempre esteve dentro de ti um sonho. É colocar isso em prática. E a construção disso vai se dando na experiência, no dia a dia. Quando tu vês, está tudo praticamente pronto. Comigo aconteceu assim."
Lara Piccoli
Cofundadora e CEO na HOC — House of Creativity
"Vamos compartilhar no evento muitas experiências de pessoas que empreenderam nessa faixa etária. E a experiência é a base do aprendizado.
Não vamos falar só de teoria: vamos dar depoimento sobre nossa vivência. São pessoas que empreenderam, que passaram pelo processo, e vamos selecionar somente aquilo relevante. Muitas vezes, a gente lê um livro, aprende em um curso e não consegue nem dimensionar ou selecionar aquilo que é o mais importante.
O evento vai ser uma supercuradoria de vários ângulos de experiências de empreender com 40+."
Fabinho Vargas
CEO do Empreender 40+
"Sempre falo que não somos gurus de ninguém. Não queremos que o Empreender 40+ tenha esse papel. O que queremos e vamos desempenhar no evento é ser caminho, oportunizando às pessoas ouvir quem já fez esse caminho.
Todos os palestrantes e envolvidos são pessoas que depois dos 40 anos de idade criaram algo ou se reinventaram no mercado de trabalho."
Fábio Bernardi
Co-CEO da HOC — House of Creativity
"O evento reúne experiências muito diversas: tem gente com muitos anos de empreendedorismo, gente com histórias mais recentes, de empreendedorismo na periferia, feminino, gente que foi empreender porque a vida obrigou a isso.
Muita gente vai se identificar com uma história ou outra, e isso vai acionar gatilhos de interesses, identificação e empatia. Qual é a oportunidade que aquela história está revelando?
Muitas vezes, ficamos dentro do nosso mundo e alguém de fora apresenta uma maneira nova de ver um desafio. Pode haver ali uma oportunidade que a gente não se dá conta."
Summit Empreender 40+
- Nesta quarta-feira (29), das 9h30min às 18h30min
- Teatro do Bourbon Country (Rua Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre
- Ingressos: a partir de R$ 350, à venda na plataforma Uhuu
- Outras informações: no site do evento
Programação
8h30min às 9h30min: credenciamento e doações
9h30min: Fabinho Vargas — Quando a bagagem vira vantagem
10h: Luciano Potter e Cesar Cidade Dias — O desafio de mudar o rumo depois dos 40 | Mediador: Fernando Puhlmann
10h40min: Pedro Janot — Longe é um lugar que não existe
11h20min: Cris Paz — 40 é idade, não limite
12h: Almoço — Sessão de autógrafo do Livro Empreender 40+ — Fabinho Vargas
13h30min: Retorno do almoço — Guri de Uruguaiana | Jair Kobe — Do Personagem à realidade
14h: Vinicius Lima, Rodrigo Sabiah, Michel Couto — Empreendedorismo social também gera lucro
14h45min: Fátima Torri — Depois dos 60: O melhor projeto sou eu
15h: Fábio Bernardi e Lara Piccoli — Como ser sócios na vida e nos negócios
15h30min: Alice Urbim — Um pé na porta do etarismo
15h45min: André Foresti — Aprendendo a repensar
16h15min: Rafael Martins — A inteligência artificial engolindo o mundo
16h45min: Tulio Milman — A era das novas perguntas
17h15min: Danielle Cosme — Empreendedorismo feminino depois dos 40 — As Vantagens
17h45min: Daniel Scola — Aluno da tempestade
18h15min: Painel final: Eduardo Leite e Aod Cunha — Por onde passa o desenvolvimento do RS | Mediador: Oziris Marins
18h45min: Encerramento