Com previsão de investir R$ 3 bilhões em 10 anos, empresa lança pedra fundamental de complexo aeronáutico em Guaíba

Governador participou do lançamento do projeto. Mauricio Tonetto / Secom

A área que anos atrás flertou com a Ford para instalação de uma fábrica de automóveis no Estado, hoje recebeu o pontapé inicial do complexo que pretende colocar Guaíba no mapa aeronáutico, com investimento de R$ 3 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. A Aeromot, empresa de tecnologia aeronáutica e estratégica de defesa, lançou, nesta quinta-feira (23), a pedra fundamental do Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação (AeroCITI), no município da região metropolitana de Porto Alegre.

O complexo será o berço de um ecossistema composto por produção, pesquisa, desenvolvimento e captação de tecnologias para aviação e indústria aeronáutica. O plano também prevê gerar 1,5 mil empregos — sendo 700 diretos —, com fomento em áreas estratégicas, como engenharia, fabricação e peças e condução de aeronaves.

A primeira fase das obras, que começa no próximo mês , será para infraestrutura, como terraplanagem, criação de canais de drenagem, arruamento, elétrica e esgoto, e deve durar cerca de um ano.

Em seguida, começa a construção da fábrica.

Ideia é começar a produzir aviões no local em 2027.

O AeroCiTI também contará com o desenvolvimento do modelo AMT-X, primeira aeronave de transporte do mundo movida a etanol.

Além da direção da Aeromot, o evento contou com a presença de autoridades públicas, como o governador Eduardo Leite, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente da Conab, Edegar Pretto.

O CEO da Aeromot S.A., Guilherme Cunha, destacou que o AeroCiTI vai concentrar cinco pilares:

indústria, que começa com a produção de aeronaves; acadêmica; integração com a sociedade; sustentabilidade; e união com o governo.

Na parte de pesquisa, formação e ciência, Cunha citou o fato de o Estado ter dado um salto em inovação nos últimos anos, abrindo espaço para avanços e empreendimentos e formação de talentos:

— A gente sabe que o que transforma as pessoas é realmente a dignidade do trabalho com a educação. A gente não consegue fazer isso sem que a gente tenha uma estrutura de educação sólida. Então, com isso, a nossa segunda hélice, o segundo pilar, é baseado em criar aqui um centro de pesquisa, um hub de inovação. Já temos oito instituições de ensino no Brasil consolidando conosco o desenvolvimento de algumas parcerias, não só de tecnologias, como também de formação de pessoas.

CEO da Aeromot S.A., Guilherme Cunha, durante o evento. Jeff Botega / Agência RBS

Destacando a força do ensino dentro do complexo, o CEO da Aeromot também anunciou que a empresa firmou um protocolo de intenções com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ligada ao Comando da Aeronáutica, para ações em conjunto no AeroCITI. Isso vai significar não só a formação de novas pessoas, especialização na área de engenharia, mas também desenvolvimento em conjunto de novas tecnologias, segundo Cunha.

O lançamento do complexo tem como pano de fundo outros investimentos de grande porte na região, como a "cidade de data centers", em Eldorado do Sul. O governador Eduardo Leite destacou o potencial tecnológico do novo empreendimento:

— Não é apenas um lugar para fabricação de aviões. Nós vamos ter pesquisa e desenvolvimento, e isso vai movimentar demais a nossa economia com empregos de ponta para tecnologia, gerando uma renda alta também com empregabilidade, bons salários e consolidando a posição do Estado como destaque de inovação.

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, enfatizou o potencial logístico da região:

— A nossa briga continua. A gente quer colocar, nessa área aqui, o nosso aeroporto. É o nosso sonho, que esse aeroporto seja também o primeiro aeroporto de cargas do Rio Grande do Sul.

A data do evento, dia 23 de outubro, foi escolhida por se tratar do Dia do Aviador e marcar o primeiro voo do 14-Bis, em 1906. Durante a solenidade, um avião Diamond DA62, que será fabricado no complexo, sobrevoou a área, animando os presentes.

Modelo da aeronave que será construída no local sobrevoou a área durante evento Jeff Botega / Agencia RBS

O complexo

O AeroCiTI é um complexo industrial aeronáutico que carrega o conceito de aerotrópole — união entre perímetro urbano e aéreo, com economia centrada nesse ramal.

O local tem como um dos principais eixos a sustentabilidade, com a integração de uma fábrica de aeronaves, um hub de inovação, centros de pesquisa, de logística e de manutenção. Além disso, também contará com um museu a céu aberto dedicado à história da aviação.

O AeroCITI ainda terá uma infraestrutura aeroportuária que poderá servir de alternativa ao aeroporto Salgado Filho, caso o terminal passe por alguma indisponibilidade. A estimativa é de que esse espaço conte com uma pista de até 1,8 mil metros.

Cronograma de obras

Até o momento, já foram investidos em torno de R$ 50 milhões no projeto. Há planos de ampliação imediata para que esse investimento chegue a R$ 300 milhões nessa primeira fase.

As obras de execução e terraplanagem começam em novembro, segundo o CEO da empresa. Os trabalhos serão focados em infraestrutura e drenagem. Esse processo deve durar cerca de um ano, sem visibilidade industrial imediata.

A primeira grande alocação do investimento, de aproximadamente R$ 1 bilhão, deve ocorrer em cerca de cinco ou seis anos, com a construção de hangares, do centro de pesquisa e do hub de inovação, além de toda a parte da fábrica e da praça pública.

Em 2027 , deverá começar a produção da primeira aeronave no complexo. Será do modelo DA62, da Diamond Aircraft, licenciada pela Aeromot no Brasil.

O AeroCITI também contará com o desenvolvimento do modelo AMT-X, primeira aeronave de transporte do mundo movida a etanol. Os planos apontam para ter um protótipo dessa aeronave em um prazo entre dois e três anos e iniciar a produção entre cinco e seis anos, segundo o CEO da Aeromot.

Empregos