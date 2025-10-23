Economia

AeroCiTI
Notícia

Com previsão de investir R$ 3 bilhões em 10 anos, empresa lança pedra fundamental de complexo aeronáutico em Guaíba

Empreendimento prevê gerar 1,5 mil empregos — sendo 700 diretos —, além de fomentar pesquisa e formação em áreas estratégicas

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS