Economia

Financiamento
Notícia

Com injeção de ao menos R$ 20 bilhões em crédito, governo federal prepara programa habitacional para a classe média

Apresentação será feita na sexta-feira (10), em evento com a presença de Lula. Projeto deve mudar regras dos depósitos da poupança

Mathias Boni

