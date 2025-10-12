China promete retaliar tarifas adicionais de 100% de Trump: "Não temos medo de brigar"

Xi Jinping, presidente da China. Noel Celis / AFP

A China prometeu retaliar caso o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpra sua ameaça de impor novas tarifas de 100% sobre as importações chinesas, as quais o país asiático chamou de hipócritas. As declarações foram dadas pelo Ministério do Comércio chinês neste domingo (12). As informações são do g1.

Na sexta-feira (10), Trump havia anunciado novas taxas sobre a China, como resposta, segundo o presidente americano, a uma iniciativa chinesa de restringir a exportação de elementos ligados às terras raras. As tarifas adicionais de 100% devem passar a valer a partir de 1º de novembro.

Em resposta, o Ministério do Comércio chinês afirmou que "se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará medidas correspondentes para defender seus direitos e interesses legítimos". "Nossa posição sobre guerras tarifárias é consistente: não queremos brigar, mas não temos medo de brigar", completou o ministério.

Em relação ao suposto controle comercial sobre terras raras, disse que é uma reação a uma série de medidas americanas desde as negociações comerciais entre os dois países no mês passado.