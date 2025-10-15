Economia

Tá na Mesa
Notícia

Cenário econômico é entrave para ampliação de exportações de gaúchas, dizem empresários em painel

Representantes de Marcopolo, Randoncorp e Docile falaram dos desafios da indústria gaúcha frente a entraves macroeconômicos no país

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS