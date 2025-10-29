Câmara aprova projeto sobre veículos e imóveis com trechos da MP do IOF; impacto é estimado em R$ 20 bilhões

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (29), o texto-base do projeto sobre veículos e imóveis, que incluiu medidas fiscais sugeridas pelo governo. A proposta absorveu trechos da medida provisória que previa alternativas ao aumento sobre Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) — texto perdeu a validade neste mês.
A proposta permite a atualização de valores de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos lícitos, além da regularização de ativos não declarados ou com erros. Relatado por Juscelino Filho (União Brasil-MA), o texto recebeu 275 votos favoráveis e 133 contrários, e segue agora para análise do Senado.
A inclusão de dispositivos da MP gerou críticas de parlamentares, que acusaram o governo de usar o projeto como veículo para "jabutis" — temas estranhos ao texto original. As informações são do jornal O Globo.
Durante a votação, o relator defendeu que a proposta promove justiça tributária e contribui para o controle de gastos públicos, citando o programa Pé-de-Meia como exemplo de política que pode ser mantida com o reforço fiscal.
A oposição, incluindo partidos como PSOL, PL e Novo, criticou a inclusão do Pé-de-Meia no projeto, alegando que a medida implicaria cortes no orçamento da educação. O deputado Tarcísio Motta (PSOL-RJ) afirmou que o programa foi apresentado como investimento adicional, mas na prática representa redução de recursos.
O impacto fiscal estimado das medidas é de R$ 20 bilhões, segundo o relator. A proposta é vista pelo governo como uma forma de recompor receitas e garantir a continuidade de programas sociais.
Entre os dispositivos aprovados estão:
- Restrição às compensações tributárias, medida com a qual o governo projeta arrecadar R$ 10 bilhões em 2026
- Mudanças no seguro-defeso, incluindo exigência de registro biométrico e comprovação de residência do pescador na região correspondente ao período de defeso
- Inclusão do programa Pé-de-Meia no piso constitucional da Educação, com a eliminação do limite de R$ 20 bilhões para os repasses da União
- Redução do prazo do auxílio-doença concedido por meio de análise documental (Atestmed)
- Limitação da compensação previdenciária entre regimes, restrita ao valor previsto na lei orçamentária