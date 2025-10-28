Brasil e EUA iniciam negociações sobre tarifa de 50% aplicada por Trump

Reunião entre Trump e Lula abriu caminho para negociações entre equipes técnicas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Representantes do Brasil e dos Estados Unidos se reuniram nesta segunda-feira (27), em Kuala Lumpur, na Malásia, para discutir a tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump a diversos produtos brasileiros.

O encontro marca o início das tratativas após a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, realizada no domingo (26).

O governo brasileiro busca a revogação das sobretaxas, e a reunião entre os líderes foi considerada um passo inicial para abrir o diálogo. Novas rodadas de negociação estão previstas.

Durante entrevista a jornalistas, Trump elogiou Lula, chamando-o de "vigoroso e impressionante", e o parabenizou pelos 80 anos completados nesta segunda-feira. Questionado sobre a possível retirada das tarifas, o ex-presidente dos EUA afirmou que "tudo pode acontecer", mas não deu garantias.

Lula demonstrou otimismo com os desdobramentos da conversa e afirmou que pretende manter contato direto com Trump ao longo das negociações. As informações são do g1.

— Acho que vamos fazer um bom acordo — disse.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Trump se comprometeu a orientar sua equipe para iniciar um processo de negociação bilateral.

Embora um encontro entre as delegações estivesse previsto para a noite de domingo, a primeira reunião oficial ocorreu na manhã de segunda-feira, após uma conversa telefônica entre Vieira e o conselheiro comercial dos EUA Jamieson Greer.

Vieira informou que o encontro servirá para definir um cronograma de negociações e os setores que serão abordados. O Brasil também pretende solicitar a suspensão temporária das tarifas durante o processo, embora ainda não haja previsão para uma decisão definitiva.