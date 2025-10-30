Brasil criou 213 mil empregos formais em setembro, aponta Caged

O saldo positivo é resultante de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. Roni Rigon / Agencia RBS

O Brasil criou 213 mil postos de empregos formais em setembro, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Os dados foram apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quinta-feira (30).

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o número é resultante de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos.

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o saldo chega a 1.716.000 novos vínculos com carteira assinada, um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, elevando o total de vínculos formais para 48.912.343. Considerando os últimos 12 meses — de outubro de 2024 a setembro de 2025 —, o país contabiliza 1.399.904 novos postos de trabalho.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo em setembro. O setor de Serviços liderou a geração de empregos:

Serviços : +106.606 postos de trabalho (+0,5%)

: +106.606 postos de trabalho (+0,5%) Indústria : +43.095 vagas (+0,5%)

: +43.095 vagas (+0,5%) Comércio : +36.280 empregos (+0,3%)

: +36.280 empregos (+0,3%) Construção Civil : +23.855 postos (+0,8%)

: +23.855 postos (+0,8%) Agropecuária: +3.167 novas vagas (+0,2%)

— Na agropecuária é o menor crescimento. Apesar do menor crescimento entra em uma fase de transição de contratação, então creio que o mês que vem inclusive será um crescimento um pouco maior que isso, por conta da sazonalidade — disse Luiz Marinho sobre o setor da Agropecuária.

Em setembro de 2025, todos os 27 Estados registraram saldo positivo de empregos formais. Os maiores resultados absolutos foram observados em São Paulo (+49.052 vagas), Rio de Janeiro (+16.009) e Pernambuco (+15.602).

Já em termos proporcionais, os maiores crescimentos ocorreram em Alagoas (+3%), Sergipe (+1,7%) e Paraíba (+1,1%). As menores variações foram registradas em Roraima (+295 postos, ou +0,35%), Amapá (+735, ou +0,72%) e Acre (+845, ou +0,73%).

Dos postos de trabalho gerados, 78,9% correspondem a empregos típicos, enquanto 21,1% são considerados não típicos, com destaque para os vínculos de trabalhadores com jornada de até 30 horas semanais (+27.527) e aprendizes (+15.357).

Salários

O salário médio real de admissão em setembro de 2025 foi de R$ 2.286,34, registrando uma redução de R$ 20,61 em comparação com o mês anterior.

Entre os trabalhadores típicos, o salário médio foi de R$ 2.332,47, valor 2% superior à média geral. Já entre os não típicos, a média salarial foi de R$ 1.949,35, o que representa 14,7% abaixo da média geral.

Perfil

O saldo de empregos em setembro foi mais favorável para os homens, com criação de 117.145 vagas, em comparação às 95.857 criadas para as mulheres.