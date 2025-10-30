Economia

Ministério do Trabalho e Emprego
Notícia

Brasil criou 213 mil empregos formais em setembro, aponta Caged

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o saldo chega a 1.716.000 novos vínculos com carteira assinada, um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS