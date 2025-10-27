Bancos vão bloquear "contas laranjas" e de bets irregulares

A iniciativa faz parte da Autorregulação da Febraban e complementa ações já adotadas pelo Banco Central. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou nesta segunda-feira (27) novas medidas para reforçar o combate a movimentações financeiras suspeitas e contas ligadas a apostas irregulares — aquelas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

Transições suspeitas, contas considerada laranjas (usadas por terceiros para ocultar a origem do dinheiro) e contas frias (abertas de forma ilícita, sem o conhecimento do titular) serão bloqueadas pelas instituições financeiras.

Os casos deverão ser comunicados ao Banco Central, permitindo o compartilhamento de informações entre os bancos.

A iniciativa faz parte da Autorregulação da Febraban e complementa ações já adotadas pelo Banco Central e pelo governo federal. Segundo a entidade, o objetivo é impedir o uso do sistema bancário por organizações criminosas.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, classificou a medida como um marco no enfrentamento a práticas ilegais.

"Estamos estabelecendo procedimentos obrigatórios para coibir crimes como golpes, fraudes, lavagem de dinheiro e uso indevido de contas por quem aluga ou vende acesso ao sistema financeiro", afirmou em nota.

Obrigações dos bancos

Políticas rígidas e critérios próprios para verificação de contas fraudulentas ("laranja" e "frias") e contas usadas por Bets irregulares

Recusa de transações e imediato encerramento de contas ilícitas, com comunicação ao titular

Reporte obrigatório ao Banco Central, permitindo o compartilhamento das informações entre instituições financeiras

Monitoramento e supervisão do processo, pela Autorregulação da Febraban, que pode solicitar, a qualquer tempo, evidências de reporte e encerramento de contas ilícitas

Participação ativa das áreas de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria dos bancos, que, inclusive, participaram da elaboração das novas regras

No caso de descumprimento, haverá punições, desde pronto ajuste de conduta e advertência até exclusão do sistema Autorregulação

Além disso, as instituições bancárias deverão manter políticas internas disponíveis para identificação e encerramento de contas suspeitas e apresentar declaração de conformidade à Diretoria de Autorregulação da Febraban, elaborada por área independente, Auditoria Interna, Compliance ou Controles Internos.