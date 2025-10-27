Avanço no diálogo entre EUA e Brasil e eleições na Argentina geram expectativas positivas no setor produtivo do RS

Reunião entre Trump e Lula abriu caminho para negociações entre equipes técnicas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dois fatos internacionais envolvendo parceiros comerciais do Brasil foram bem recebidos pelo setor produtivo gaúcho nas últimas horas. Um deles é o mais recente episódio da reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, marcado pelo encontro entre os presidentes dos dois países, no domingo (26).

O outro envolve o apoio dos argentinos ao presidente Javier Milei nas eleições legislativas de domingo. Integrantes de entidades empresariais gaúchas avaliam que esse resultado abre espaço para fortalecimento na relação do Estado com o país vizinho.

EUA e Brasil

No domingo, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump, se reuniram em Kuala Lumpur, na Malásia .

. Junto de integrantes do primeiro escalão no âmbito das relações exteriores e da área econômica, trataram do tarifaço de 50% contra produtos brasileiros e a possibilidade de revê-lo.

Até a tarde desta segunda-feira (27), não havia sido foi confirmada mudança efetiva no tarifaço.

O encontro e avanço no diálogo entre Brasil e EUA aumentam a expectativa pelo retorno da competitividade para setores afetados pelo tarifaço no Rio Grande do Sul.

Apesar disso, especialistas alertam que a melhora efetiva só ocorrerá após definições concretas sobre alívio ou trégua nas tarifas por parte dos americanos. Caso as negociações avancem para esse caminho, ramos da indústria, como da madeira, calçados e tabaco, estariam entre os mais beneficiados.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, afirma que o encontro entre Lula e Trump é um marco importante e necessário para o reaquecimento das relações comerciais entre os dois países. Além disso, o diálogo direto entre os chefes de Estado representa uma "luz no fim do túnel" para as exportações gaúchas, segundo Bier, abrindo espaço para avanços em ramos deprimidos diante do tarifaço:

— A gente não tem já, hoje, algum reflexo, mas temos a esperança que isso venha a acontecer e que nós venhamos a começar a exportar calçados, armas, madeira, tabaco com a mesma volúpia, vamos dizer assim, que nós tínhamos antes do tarifaço.

No entanto, Bier destaca que a conversa entre os dois presidentes ocorreu há pouco mais de um dia, portanto, é necessário aguardar as decisões concretas sobre tarifaço para avanço nas indústrias. Além disso, mesmo que ocorra uma trégua ou alívio no tributo, a recomposição das vendas externas costuma levar certo tempo em alguns ramos, conforme Bier. Por isso, projeta uma volta à normalidade para os primeiros meses de 2026, caso a tarifa retorne para patamar anterior à elevação.

Rodrigo Velho, vice-presidente de Comércio Exterior da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), afirma que a retomada do diálogo sinaliza uma melhora no ambiente para os exportadores brasileiros e, em especial, gaúchos. O dirigente destaca que o setor produtivo do Rio Grande do Sul vem acompanhando de perto esse tema, inclusive com ações institucionais em Brasília. Com isso, caso os dois países cheguem a um acordo, os ramos exportadores estariam preparados para reiniciar a relação da forma mais ágil possível, de acordo com as características de cada área.

— Nós fomos um dos Estados que mais sofreram com o tarifaço, com as questões impostas pelos Estados Unidos. Então, essa retomada do diálogo e, claro, a possibilidade de que se entre em um acordo, em uma retomada da relação de uma maneira mais clara e mais transparente e flexível, pode beneficiar bastante a indústria, que sofreu muito — comenta Velho.

Segmentos afetados

Um dos ramos mais atingidos pelo tarifaço no Estado, a indústria da madeira aguarda com atenção os próximos capítulos da reaproximação entre EUA e Brasil. Presidente do Sindimadeira RS, Leonardo De Zorzi, afirma que a volta do diálogo é um alento e um reforço na esperança por revisão no tarifaço. Mesmo que o processo de reconquistar clientes nos EUA seja, em alguns casos, demorado, o fato de recolocar as empresas na disputa já é importante, conforme Zorzi:

— Nos deixa competitivos novamente. Isso é o mais importante, porque hoje a gente não está competitivo. Em um mundo que vem mostrando sinais de demanda mais fraca em virtude de tudo o que está acontecendo, com o tarifaço, você acaba sendo a última escolha para os clientes. Agora, se tiver um acordo, mesmo que seja uma trégua temporária, devolveria a nossa competitividade.

Outro ramo com dependência forte do mercado americano, o setor de fabricação de calçados também comentou o avanço nas negociações entre Brasília e Washington. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou, por meio de nota, que “enxerga com bons olhos” as tratativas, mas disse ter um “otimismo comedido” no aguardo de decisões concretas. A indústria gaúcha é responsável pela maior parte dos calçados exportados para os EUA.

Argentina

Partido de Milei venceu eleições legislativas no fim de semana. LUIS ROBAYO / AFP

Além da reaproximação entre EUA e Brasil, um outro fato político externo foi encarado como uma boa notícia pelo setor produtivo gaúcho. No domingo, o partido do presidente da Argentina, Javier Milei, venceu as eleições legislativas, fortalecendo a atuação do político. O resultado traz alívio ao governo argentino, uma vez que o presidente dos Estados Unidos havia condicionado o apoio financeiro à vitória de Milei no pleito.

A Argentina é um dos principais parceiros do Rio Grande do Sul

No acumulado de janeiro a setembro deste ano, a Argentina ocupa a terceira colocação entre os destinos dos produtos gaúchos, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. Isso levando em conta o total de exportações .

. O Estado exportou US$ 1,1 bilhão para o país vizinho, segundo dados do governo federal.

O presidente da Fiergs afirma que a Argentina é um parceiro comercial importante da indústria do Rio Grande do Sul, destacando a proximidade geográfica e a tradição nessa relação. Com a tendência de apoio dos EUA aos argentinos, Claudio Bier afirma que existe espaço para avanço nos segmentos que tradicionalmente vendem para o país vizinho, como máquinas e equipamentos, máquinas agrícolas, calçados e automóveis.

O vice-presidente de Comércio Exterior da Federasul também salienta esse potencial de reforço nas relações entre o Estado e a Argentina.