Economia

Tributação
Notícia

Até R$ 4 mil a mais no bolso por ano: veja simulações do ganho do contribuinte com novo Imposto de Renda

Impacto das regras aprovadas na quarta-feira pela Câmara varia conforme os vencimentos do trabalhador

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS