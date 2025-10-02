Economia

Pós-enchente
Notícia

Após queda nos gastos de turistas no RS em 2024, saiba o que faz setor acreditar na melhora do cenário

Pesquisa do IBGE revelou que houve um recuo de R$ 77 milhões no valor movimentado por turistas no Estado no ano passado

Beatriz Coan

