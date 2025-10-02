Após queda nos gastos de turistas no RS em 2024, saiba o que faz setor acreditar na melhora do cenário

Recuperação de estratas e reabertura de aeroporto auxiliaram na recuperação do setor. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ao longo de 2024, o Rio Grande do Sul viu uma redução nos gastos de turistas no Estado. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o valor movimentado por pessoas que pernoitaram em cidades gaúchas caiu de R$ 1,179 bilhão para R$ 1,102 bilhão, uma perda de R$ 77,1 milhões — ou 6,5%. Apesar disso, o setor é otimista sobre o atual cenário e diz que indicadores de 2025 devem ser melhores.

Essa expectativa vem com base nas ações e iniciativas, tanto privadas como públicas, do setor, além das melhores condições de transporte no Estado com a reconstrução de estruturas após a maior enchente da história do RS. A vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul (Abav-RS), Rita Vasconcelos, aponta que a liberação das estradas e a reabertura do aeroporto de Porto Alegre foram essenciais para isso.

— O catarinense vem bastante, principalmente para a nossa região de serra. Ele, basicamente, não faz a rota pelo aeroporto, faz as excursões rodoviárias. Com o acesso limitado das estradas, a própria entrada para Porto Alegre acabou atrapalhada — comenta Rita.

O levantamento que revelou o recuo nos gastos dos turistas faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua - Turismo, realizada pelo IBGE e divulgada nesta quinta-feira (2). Os dados também mostraram uma queda de 2,1 pontos no percentual de famílias gaúchas que viajaram em 2024, a segunda maior entre os Estados brasileiros, ficando atrás apenas de Goiás, que registrou uma redução de 2,7 pontos percentuais.

Foco em diferentes mercados

Para reverter o cenário de queda, o setor tem apostado em promover o turismo no RS para diferentes mercados, inclusive internacionais. A exemplo disso, tem a forte presença do governo estadual na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), que aconteceu na última semana de setembro em Buenos Aires e contou com a participação do governador Eduardo Leite.

Rita Vasconcelos também mencionou que, com a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Portugal, pela companhia aérea TAP, o setor também está de olho no turista europeu. Para desenvolver campanhas voltadas a esse público específico, uma pesquisa já foi encomendada para saber o que ele busca no Rio Grande do Sul.

A melhora no turismo já pôde ser percebida ao longo da Semana Farroupilha. A vice-presidente comentou que os festejos tradicionais, principalmente os de Porto Alegre, atraíram uma nova demanda de turistas nacionais e internacionais.

Artistas recepcionaram viajantes no Salgado Filho durante Semana Farroupilha. Setur / Divulgação

Turismo de negócios

Por outro lado, a retomada do turismo de negócios no Estado deve se dar de forma mais lenta. Rita Vasconcelos explica que essa parte do setor funciona com um planejamento de anos, ou seja, a decisão de onde os congressos e convenções serão realizados acontece com antecedência.