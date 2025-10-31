Aneel mantém mesma bandeira tarifária para novembro, e conta de luz segue com custo adicional

Sistema de bandeiras tarifárias incentiva o ajuste do consumo de acordo com o custo de geração de energia. Daniel Marenco / Agencia RBS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) que a bandeira tarifária para o mês de novembro será vermelha patamar 1. Com essa sinalização, fica mantido o custo adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, como ocorreu em outubro.

O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1.

Além disso, a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda.

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve como um sinal para o consumidor sobre o custo real da produção de energia elétrica no momento.

A depender da situação dos reservatórios e do uso de fontes mais caras de geração, como as termelétricas, o valor da conta de luz pode variar.

O modelo permite que o consumidor tenha mais consciência sobre o uso da energia. Com a indicação da bandeira vermelha, por exemplo, é possível ajustar o consumo para evitar um gasto maior.