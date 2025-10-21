Ambipar pede recuperação judicial no Brasil e nos Estados Unidos

Grupo anunciou que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Ambipar / Divulgação

O Grupo Ambipar anunciou na noite de segunda-feira (20) que entrou com pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em caráter de urgência pelo conselho de administração, incluindo a Environmental ESG Participações e suas afiliadas.

Segundo o portal g1, as dívidas da empresa somam cerca de R$ 10 bilhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em razão da sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap pela diretoria financeira e a renúncia abrupta do antigo diretor financeiro.

O episódio, afirma, resultou em forte abalo na confiança do mercado em relação ao Grupo Ambipar e culminou em pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações da companhia.

"A medida também busca assegurar tratamento equitativo aos credores e promover uma reorganização ordenada e transparente, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 11.101/2005, visando resguardar o valor econômico e social do Grupo Ambipar, atendendo, de forma organizada, aos interesses de seus credores, trabalhadores, acionistas e demais stakeholders", ressalta.

Chapter 11 nos EUA

A empresa informa ainda que, diante das mesmas circunstâncias e com os mesmos objetivos, a Ambipar Emergency Response ajuizou o pedido de "Chapter 11" nos Estados Unidos — que é o equivalente americano à recuperação judicial. A companhia destaca que a ação envolve apenas a Ambipar Emergency Response, sem incluir qualquer outra sociedade do Grupo Ambipar.