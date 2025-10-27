Economia

Quase um ano após reabertura
Notícia

Aeroporto Salgado Filho registra cerca de 90% do volume de voos verificado antes da enchente

Especialistas e Fraport Brasil projetam que números de 2025 caminham para atingir níveis observados antes da cheia que fechou terminal

Anderson Aires

Beatriz Coan

