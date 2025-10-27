Aeroporto Salgado Filho registra cerca de 90% do volume de voos verificado antes da enchente

Aeroporto recebeu 40 mil voos entre janeiro e setembro. Camila Hermes / Agencia RBS

Cerca de um ano após a reabertura, o Aeroporto Salgado Filho registra em torno de 90% do volume de voos verificado antes da enchente. Com estrutura recuperada e condições de operação dentro da normalidade, o principal terminal aéreo do Estado mostra sinais de avanço após o período de suspensão das atividades, tanto no número de movimentações na pista quanto de passageiros, mesmo que em patamar ligeiramente abaixo do período anterior à maior tragédia climática do Estado.

Especialistas e a Fraport Brasil, empresa que administra o Salgado Filho, projetam que os números de 2025 caminham para atingir os níveis pré-enchente.

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o Salgado Filho registrou 40.114 voos , segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

, segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No mesmo período de 2023, esse montante ficou em 45.180 . Ou seja, o total de chegadas e partidas no terminal neste ano representa 88,8% do que foi observado dois anos antes.

. Ou seja, o total de chegadas e partidas no terminal neste ano representa do que foi observado dois anos antes. Readequações de linhas aéreas e alguns entraves econômicos explicam essa pequena diferença, segundo especialistas.

Quando comparado a 2024, ano em que o aeroporto ficou cinco meses parado, com Canoas recebendo parte dos voos em formato emergencial, os números mostram salto.

O presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura (Câmara Log), Paulo Menzel, afirma que o Salgado Filho mostra hoje condições melhores do que as observadas antes da enchente, diante das reformas. No entanto, destaca que a retomada para patamares anteriores depende de outras condições:

— Não basta ter o aeroporto em condições de plena operação. Um aeroporto também trabalha de forma umbilical com as companhias aéreas. Essas empresas precisam voar para aquele aeroporto, readequar suas rotas, seu fluxo de passageiros e seu fluxo de cargas. Isso ainda está em andamento, em uma fase bastante adiantada.

Além dessa readequação, Menzel afirma que fatores como poder de compra corroído por inflação e juro, bem como o tarifaço, também podem provocar recuos pontuais no número de voos este ano em comparação a anos anteriores. No entanto, o especialista destaca que o terminal caminha para recuperar os volumes observados em um passado recente.

O presidente da Câmara Log também lembra que, nos próximos meses, a tendência é de aumento no número de voos diante do período de festas de final de ano. No entanto, Menzel destaca que o cenário volta a ser desafiador no início do próximo ano, diante do freio na atividade econômica observado no país.

Sobre o transporte de cargas, Menzel afirma que o setor ainda não atingiu o nível pré-enchente. Contudo, também existe um processo de recuperação diante de readequação logística.

O levantamento de Zero Hora, com base em dados abertos da Anac, exclui alguns registros de voos, como aqueles com movimentações de aeronaves sem volume considerável de passageiros e os considerados improdutivos, conforme regulação da agência. Além disso, a data da coleta influencia nos resultados totais. Por isso, o dado pode apresentar pequenas diferenças em comparação com outras pesquisas.

Readequações de malha promovidas por companhias influenciam dados. Camila Hermes / Agencia RBS

Setor de viagens

O presidente da Associação das Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), João Augusto Machado, afirma que, em termos de fluxo de voos e estrutura, o movimento no Aeroporto Salgado Filho está dentro de um padrão de normalidade para o setor, que apresenta boa demanda. Na avaliação do dirigente, a capacidade ainda não estar no mesmo nível de 2023 pode ocorrer diante de uma série de motivos, como ajustes pontuais em algumas linhas.

Ele destaca que esse movimento parece ser um sintoma nacional:

— As próprias companhias aéreas reduziram os voos. Tem muita companhia que tem menos operações, e não é só Porto Alegre, talvez seja no Brasil inteiro. Uma adequação de voos que não são rentáveis.

Além disso, Machado afirma que 2023 foi um ano com crescimento acima da média no setor de viagens em razão de demanda reprimida pós-pandemia, o que pode respingar em volume um pouco menor de voos em 2025 na comparação com 2023. Ou seja, mesmo com números bons neste ano, o movimento pode estar ligeiramente abaixo de anos anteriores, que contaram com impulsos pontuais.

Passageiros

Salgado Filho registrou recuperação no número de passageiros. Camila Hermes / Agencia RBS

Olhando apenas o fluxo de passageiros, os números ficam ainda mais próximos do ano pré-enchente. De janeiro a setembro, 5,3 milhões de pessoas circularam pelo Salgado Filho, segundo os dados da Anac.

O dado representa 95% do total verificado no mesmo período de 2023. Desde fevereiro, o movimento vem aumentando de forma consistente, com uma pequena redução na margem em setembro.

Para outubro, a Fraport, com base em dados próprios, trabalha com uma projeção de 708 mil passageiros e 5,4 mil voos previstos. A empresa estima que o total de passageiros em 2025 deve se aproximar do registrado em 2023.

"A Fraport Brasil segue em contato e trabalhando em conjunto com as empresas e o governo do Estado para incentivar novos voos e operação de mais companhias aéreas em Porto Alegre. O aumento no número de passageiros, observado mensalmente, mostra a relevância do aeroporto e como está preparado para fazer parte do desenvolvimento e crescimento da cidade", destacou, em nota, a concessionária.

Na parte de operações comerciais e de serviços, a Fraport afirma que, atualmente, o Salgado Filho conta com mais de 100 operações comerciais, entre varejo, serviços e opções gastronômicas. Segundo a companhia, esse número aumentou após a enchente, com novos estabelecimentos abertos no terminal.

Leia Mais Quanto custa usar as salas VIP do aeroporto de Porto Alegre? Veja os preços

Linha do tempo

3 de maio de 2024 - Após o Guaíba invadir parte de Porto Alegre na maior inundação da Capital, o Aeroporto Salgado Filho é fechado. O terreno que abriga o terminal foi alagado, com 75% da pista ficando submersa . Partes internas do complexo também foram inundadas.

- Após o Guaíba invadir parte de Porto Alegre na maior inundação da Capital, o Aeroporto Salgado Filho é fechado. O terreno que abriga o terminal foi alagado, . Partes internas do complexo também foram inundadas. 27 de maio de 2024 - Base Aérea de Canoas recebe o primeiro voo comercial durante fechamento do Salgado Filho.

- Base Aérea de Canoas recebe o durante fechamento do Salgado Filho. 21 de outubro de 2024 - cinco meses após a enchente, terminal volta a funcionar , com operação parcial.

- cinco meses após a enchente, , com operação parcial. 16 de dezembro de 2024 - a pista começa a ser usada em sua totalidade. Com isso, voos internacionais podem trafegar no local.

Situação atual

Hoje, o Salgado Filho oferece voos domésticos, operados pelas companhias Latam, Azul e Gol, para os principais destinos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e DF.

No âmbito das rotas internacionais, os voos levam para Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas, Gol e Latam), Panamá (Copa Airlines), Santiago (Latam), Lima (Latam) e Lisboa (TAP).