ADVB/RS premia vencedores do TOP de Mkt 2025

Foi realizada na noite desta quinta-feira (2) a premiação do TOP de Mkt, maior honraria concedida no âmbito do setor de marketing e vendas no Rio Grande do Sul. Organizada há mais de 40 anos pela seccional gaúcha da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), a tradicional solenidade teve início às 19h, ocorrendo pela primeira vez na sede da instituição, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O apresentador Marco Matos, da RBS TV, foi o mestre de cerimônia.

Esta foi a 42ª edição do prêmio, que neste ano bateu o recorde de inscritos na história da premiação, com 126 cases concorrentes. O processo de seleção dos vencedores contou com 156 jurados e teve cerca de 580 horas de avaliações.

— Sem o marketing, nenhuma empresa existe. Sem o marketing, nenhuma economia fica de pé. E nós aqui mostramos isso, a força do marketing gaúcho, o marketing que é criativo, que é resiliente e que é exportador — afirmou Leandro Pompermaier, presidente da ADVB/RS.

Na edição deste ano, foram reconhecidos os vencedores das 26 categorias regulares da premiação, entre 70 finalistas selecionados. Além disso, os três cases mais bem avaliados durante a votação recebem as distinções Ouro, Prata e Bronze.

— O TOP de Mkt cresceu e, com ele, um impacto positivo para organizações, para profissionais e para o desenvolvimento das marcas que aqui estão — falou Karine Battisti, vice-presidente de Marketing e Vendas da entidade.

Além do reconhecimento dos premiados, a cerimônia do Top de Mkt é uma celebração do setor de marketing e vendas do Estado. A solenidade valoriza as boas práticas de atuação das empresas nesta área, buscando fortalecer o desenvolvimento do segmento como um todo.

— O TOP de Mkt é mais do que uma premiação, é um espaço que inspira, reconhece e projeta nossas marcas para o futuro — disse Gabriella Bordasch, vice-presidente de Comunicação da ADBV/RS.

O Grupo RBS foi finalista nas categorias Esportes, Iniciativas em ESG, Inteligência de Mercado e Transformação Digital. A empresa saiu vencedora em Esportes, Iniciativas ESG e Transformação Digital.

— É importante valorizar o trabalho que a ADVB faz para o mercado do Rio Grande do Sul, destacando a importância das disciplinas de marketing e de vendas para o desenvolvimento dos negócios. Nós, do Grupo RBS, além contar com vários clientes premiados nesta noite, estamos felizes por termos sido reconhecidos em três categorias, com Olimpíadas; o nosso processo de transformação digital; e o Planeta Atlântida, premiado pelo terceiro ano consecutivo, levando agora a categoria iniciativa em ESG. A cada ano, o festival investe mais e mais no que realmente importa para o público e para o nosso Estado, reverberando o tema do crescimento sustentável para muito além dos dois dias de evento, e gerando ainda mais valor para a sociedade e, também, para as marcas que estão conosco neste grande projeto e compartilham dos mesmos valores — destacou Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimemto do Grupo RBS.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Planeta Atlântida conquistou um reconhecimento, agora na categoria Iniciativas ESG. Nas edições anteriores do prêmio, já havia vencido nas categorias de Marketing de Conteúdo (2024) e de Eventos (2023).

Em 2025, a 28ª edição do festival, realizado pelo Grupo RBS e DC Set Group, contou com novas iniciativas em acessibilidade e sustentabilidade, promovendo ações que contemplam todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. Deslocamento facilitado, central de acessibilidade, espaço PCD, intérprete de libras, reuso de materiais, gestão de resíduos, distribuição gratuita de água e de copos reutilizáveis e doação a instituições por meio da venda de ingressos solidários são algumas das medidas consolidadas.





Personalidade de Marketing e Vendas de 2025

Além das honrarias distribuídas a empresas, a premiação também reconhece um profissional que se destacou no último ano, reforçando o desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Estado, com a entrega do troféu Personalidade de Marketing e Vendas ADVB/RS 2025.

Neste ano, pela primeira vez, o vencedor do troféu foi conhecido somente na cerimônia de premiação. O agraciado deste ano com a distinção foi Alexandre Heineck, presidente do Conselho de Administração da Docile.

— Este prêmio tão respeitado reforça a importância de estarmos conectados às pessoas e sermos cada vez melhores no Brasil e no mundo, mas, principalmente, aqui na nossa terra, aqui no Rio Grande do Sul — comemorou Heineck.

Confira os vencedores do TOP de Mkt ADVB/RS 2025:

AGÊNCIAS E CONSULTORIAS

Agência Escala

AGRO

Pirahy Alimentos

ALIMENTOS

Orquídea

BEBIDAS

WE.MIX | Bebidas Chiamulera

BRANDING

Banrisul

COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Univates

CONSTRUÇÃO CIVIL

ABF Developments

EDUCAÇÃO

Univates

ENDOMARKETING

Viação Ouro e Prata

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

Asilo Padre Cacique

ESPORTES

Grupo RBS

EVENTOS

Orquídea

INDÚSTRIA

Docile

INICIATIVAS EM ESG

Planeta Atlântida

INOVAÇÃO EM PROCESSOS

Ulbra

INOVAÇÃO EM PRODUTOS

Bonjour, Hi!

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS

Prontosul Centro Médico

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Sindilojas Porto Alegre

MARKETING DE INFLUÊNCIA

Docile

MÍDIAS SOCIAIS

Cooperativa Vinícola Aurora

SAÚDE

Santa Casa de Porto Alegre

TOP ATITUDE SOLIDÁRIA – TROFÉU MARIA ELENA JOHANNPETER

Vitlog Transportes

TRADE MARKETING

Neorama

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Grupo RBS

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Viação Ouro e Prata

TURISMO

Viação Ouro e Prata

