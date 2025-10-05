5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio

O estágio é uma ótima oportunidade para se desenvolver profissionalmente fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

Em meio à busca por oportunidades no mercado de trabalho, o estágio pode parecer um passo inicial, quase tímido, na vida profissional. Mas, na prática, é uma das fases mais estratégicas da carreira. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Estágios (ABRES), cerca de 60% dos estudantes efetivados foram contratados na mesma empresa onde estagiaram.

O estágio é um laboratório real para desenvolver habilidades comportamentais altamente valorizadas, isto é, as chamadas soft skills. Para Luã Santini, professor do curso de Recursos Humanos da Faculdade Anhanguera, esse é o momento ideal para observar o ambiente corporativo, testar competências e aprender com os erros, com muito menos pressão do que em um cargo efetivo.

“O estágio é a ponte entre o mundo acadêmico e o profissional. E as empresas estão cada vez mais interessadas em candidatos com habilidades humanas bem desenvolvidas, que saibam se comunicar, colaborar e pensar de forma crítica. O conhecimento técnico se ensina, mas o comportamento se constrói com experiência e vivência”, afirma.

Segundo o professor, existem cinco habilidades estratégicas que o estagiário pode e deve desenvolver durante essa fase. A seguir, ele detalha cada uma delas. Confira!

1. Comunicação

Saber se expressar com clareza, fazer perguntas inteligentes, participar de reuniões e interações com confiança, sem parecer arrogante ou inseguro.

2. Proatividade

Ter a capacidade de tomar iniciativa e buscar soluções, mesmo que ainda não tenha todas as respostas.

Organização e gestão de tempo são diferenciais notados durante o estágio Images Products / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Organização e gestão do tempo

São habilidades cada vez mais exigidas em ambientes multitarefas. Aprender a lidar com prazos, priorizar demandas e manter a rotina sob controle é um diferencial que pode ser notado nos primeiros meses de atuação.

4. Inteligência emocional

Saber ouvir feedbacks, lidar com pressão e adaptar-se a diferentes perfis de liderança são comportamentos observados de perto pelos gestores.

5. Espírito de equipe

As empresas valorizam quem colabora, troca conhecimento, constrói junto. O estagiário que já entende o valor do coletivo e demonstra humildade para aprender, tende a ser visto com bons olhos e, muitas vezes, é o primeiro da fila para uma vaga efetiva.

Momento importante para o autoconhecimento

Além das habilidades comportamentais, Luã Santini lembra que o estágio também é um bom momento para desenvolver autoconhecimento e clareza sobre objetivos profissionais. “Muitos estudantes mudam de direção após o primeiro estágio, porque descobrem na prática o que gostam e, principalmente, o que não gostam. Isso também é aprendizado”, finaliza.