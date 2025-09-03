Economia

Após financiamento, custos extras
Vai reformar e mobiliar a casa própria? Veja as opções de crédito e dicas para não se endividar

Planejamento é fundamental para evitar a chamada bola de neve nas contas, e isso inclui  elencar itens de maior necessidade e ter consciência sobre gastos adicionais à parcela do imóvel   

Anderson Aires

