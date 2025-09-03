Vai reformar e mobiliar a casa própria? Veja as opções de crédito e dicas para não se endividar

Reforma exige tanto planejamento quanto compra, mesmo que valor investido seja menor. ayn / stock.adobe.com

Vencer as barreiras que surgem na busca pela casa própria não significa necessariamente calmaria nas contas. Além de uma série de taxas e custos acessórios envolvendo o próprio financiamento, a compra de móveis, eletrodomésticos e eventuais reformas ou consertos costumam pressionar o orçamento das famílias.

Com isso, o planejamento financeiro ganha papel de destaque ainda maior, segundo especialistas, em um ambiente onde o crédito precisa ser usado em boa parte dos casos.

A alta nos preços é outro componente que pesa nessa organização. Para efeito de comparação, o grupo de móveis e utensílios acumula alta de 8,27% no acumulado de 12 meses na região metropolitana de Porto Alegre no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país. O patamar está acima da inflação calculada para o período (4,85%) na Grande Porto Alegre.

Leia Mais Financiamento imobiliário: o que é preciso saber antes de comprar a casa própria

Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis e de Economia da UFRGS, afirma que elencar os itens de maior necessidade é fundamental dentro desse planejamento. Ter noção do impacto deste custo adicional ajuda a evitar surpresas, segundo a educadora.

A primeira regra de todas é planejar. O planejamento é a base de tudo. Quando a gente compra um imóvel novo, precisa priorizar quais são realmente os itens essenciais e botar na ponta do lápis o quanto que isso vai impactar o meu orçamento, seja fazendo parcelamento ou não. WENDY HADDAD CARRARO Educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis e de Economia da UFRGS

Harion Camargo, planejador financeiro certificado CFP pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), cita a importância da negociação na busca por melhores condições de pagamento:

— Se você for negociar, acho que pode ser importante tentar pedir algum tipo de desconto, algum alongamento em relação ao prazo de pagamento. Porque daí, no final das contas, se isso não embute nenhum tipo de juros na operação, acaba possibilitando um benefício para a pessoa que está comprando.

Cuidados com parcelamento

Como os custos na primeira fase do financiamento imobiliário costumam ser altos e impactam as reservas financeiras do comprador, muitas vezes, falta dinheiro para mobília e demais alterações no imóvel. Com isso, o crédito pode ser um aliado, desde que usado com planejamento e parcimônia, segundo especialistas.

Wendy afirma que, além de organizar o cronograma de compras de acordo com a necessidade, é extremamente importante evitar a sobreposição de dívidas. Colocar a parcela dentro do orçamento, destacando se é possível absorver esse novo gasto, ajuda nesse sentido, segundo a educadora:

— A gente precisa fazer uma escala de compras. A ideia é evitar comprar tudo de uma vez só, porque, às vezes, a gente fica muito empolgado e vai botando várias parcelas simultâneas. Isso provoca uma sobreposição de contas que pode comprometer a renda por anos. Então, o ideal é espaçar as compras e colocar no meu orçamento essa previsão. Por exemplo, se daqui a seis meses eu me liberar da parcela da geladeira, posso pensar em comprar um guarda-roupa novo.

Busca por crédito mais barato

Com juro alto, inflação ainda persistente e inadimplência renovando recordes, o crédito, além de restrito, está mais caro no país. Com isso, ter clareza sobre o tipo de crédito que está acionando e os custos associados a esse tipo de financiamento são passos indicados para melhor organização das contas.

— Normalmente o financiamento direto com a loja costuma ser mais caro. A aprovação costuma ser mais rápida, tem menos burocracia, mas normalmente os juros embutidos são mais altos. Então, é bem importante fazer a conta, ver se o preço vista é mais baixo, ter uma noção de quanto de juros a gente está comprando — alerta a professora Wendy Haddad Carraro.

O planejador financeiro Harion Camargo reforça a necessidade de realizar uma cotação de preços no mercado, destacando modos de pagamento, opções de parcelamento sem juros e custo total da operação. Ele afirma que o cartão de crédito é uma ferramenta interessante, desde que usada de forma correta.

O seu limite precisaria estar disponível no mercado. E, se possível, realize o parcelamento no máximo de vezes sem juros. Porque, no final das contas, a operação, quanto mais longa e sem juros, mais benéfica vai ser. HARION CAMARGO Planejador financeiro

Dicas para a hora de investir dentro de casa