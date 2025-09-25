Economia

Transição energética
Notícia

Usina de etanol no norte do RS vai atender até 20% da demanda gaúcha pelo biocombustível

Planta em construção pela Be8 terá capacidade para produzir 210 milhões de litros de etanol ao ano

Bruna Oliveira

Viajou a Passo Fundo a convite da Be8

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS