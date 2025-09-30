Taxa de desemprego se mantém em 5,6% no trimestre encerrado em agosto e repete mínima histórica

A taxa de desemprego se manteve em 5,6% no trimestre encerrado em agosto e repetiu o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 6,084 milhões de pessoas. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — se manteve em 102,4 milhões.
Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação estava em 5,6%, mesmo resultado deste levantamento.
Outros dados
A taxa de trabalhadores informais apresentou uma leve alta. No trimestre encerrado em agosto, o índice chegou a 38% — ligeiramente maior do que a do trimestre móvel anterior (37,8%) e inferior a do mesmo período do ano passado (38,9%).
A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.488,00 no trimestre encerrado em agosto. O resultado representa um crescimento de 3,3% no ano.
Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 352,6 bilhões. Uma alta de 1,4% em relação ao trimestre anterior e 5,4% no ano.
Em números
- Taxa de desocupação: 5,6%
- População desocupada: 6,084 milhões
- População ocupada: 102,4 milhões
- População fora da força de trabalho: 65,8 milhões
- População desalentada: 2,7 milhões
- Empregados com carteira assinada: 39,1 milhões
- Empregados sem carteira assinada: 13,5 milhões
- Trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões
- Trabalhadores informais: 38,9 milhões
- Taxa de informalidade: 38%
Pnad
A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os Estados e no Distrito Federal.