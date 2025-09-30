Economia

Pesquisa do IBGE
Notícia

Taxa de desemprego se mantém em 5,6% no trimestre encerrado em agosto e repete mínima histórica

Número de brasileiros ocupados ficou em 102,4 milhões, enquanto 6,084 milhões estão sem emprego

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS