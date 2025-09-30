Taxa de desemprego se mantém em 5,6% no trimestre encerrado em agosto e repete mínima histórica

Empregados com carteira assinada chegaram a 39,1 milhões wilker / stock.adobe.com

A taxa de desemprego se manteve em 5,6% no trimestre encerrado em agosto e repetiu o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 6,084 milhões de pessoas. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — se manteve em 102,4 milhões.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação estava em 5,6%, mesmo resultado deste levantamento.

Outros dados

A taxa de trabalhadores informais apresentou uma leve alta. No trimestre encerrado em agosto, o índice chegou a 38% — ligeiramente maior do que a do trimestre móvel anterior (37,8%) e inferior a do mesmo período do ano passado (38,9%).

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.488,00 no trimestre encerrado em agosto. O resultado representa um crescimento de 3,3% no ano.

Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 352,6 bilhões. Uma alta de 1,4% em relação ao trimestre anterior e 5,4% no ano.

Em números

Taxa de desocupação: 5,6%

População desocupada: 6,084 milhões

População ocupada: 102,4 milhões

População fora da força de trabalho: 65,8 milhões

População desalentada: 2,7 milhões

Empregados com carteira assinada: 39,1 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,5 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões

Trabalhadores informais: 38,9 milhões

Taxa de informalidade: 38%

