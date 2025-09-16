SM de Negócios: empresa de Santa Maria mantém viva tradição do xis com desafios online

Em tamanhos gulosinho, guloso e gulosão, xis pode ser dividido com mais de uma pessoa. Gulosão Lanches / Divulgação

Desde 2006, o Gulosão se consolidou como referência em Santa Maria quando o assunto é xis gaúcho. A marca ficou conhecida pelos lanches de tamanho avantajado e pelas combinações inusitadas, como o famoso xis doce, que se tornou um símbolo da criatividade do cardápio.

Mais do que preservar a tradição do clássico lanche, a casa investiu nos últimos meses em novidades que vão além da cozinha. Petiscos, pastéis, drinks e até chopp de produção própria complementam a experiência gastronômica.

Para se aproximar do público jovem, o Gulosão também aposta nas redes sociais. Desafios envolvendo lanches gigantes e promoções interativas com os seguidores têm movimentado a clientela e reforçado o vínculo com a comunidade.

Confira a entrevista na íntegra com o proprietário do Gulosão Lanches, Everson Rodrigues: