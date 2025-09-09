SM de Negócios: aumento na procura por pilchas movimenta comércio em setembro

Frizzo Pilchas está há mais de 50 anos em Santa Maria e revolucionou formas de vender. Frizzo Pilchas / Divulgação

O mês de setembro, marcado pelas comemorações da Semana Farroupilha, tem impulsionado a venda de pilchas e artigos tradicionalistas em Santa Maria, especialmente no pós-pandemia.

Um exemplo é a Frizzo Pilchas, que atua há mais de 50 anos na cidade. Setembro é historicamente o período de maior movimento no ano, já que muitos clientes buscam renovar ou completar o traje típico para participar das atividades culturais e desfiles.

Segundo a empresa, além do aumento no fluxo de vendas presenciais, há também uma expansão no comércio pela internet, com pedidos de diferentes regiões do Estado. A variedade de produtos, que vai desde vestimentas até acessórios e artigos de montaria, churrasco e chimarrão, acompanha a demanda do público que participa dos festejos tradicionalistas.

A expectativa dos lojistas é que o movimento siga intenso até o encerramento das celebrações. Confira a entrevista na íntegra com Ana Paula Lopes, Gerente da Frizzo Pilchas: