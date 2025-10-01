Senado aprova texto-base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária

Texto tramitou com urgência no Senado. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

Em votação na noite desta terça-feira (30), o Senado Federal aprovou em plenário a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O texto recebeu 51 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção.

O texto já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no dia 17 de setembro. Os parlamentares propuseram mais de 200 modificações no projeto, mas cerca de 50 foram aceitas por Eduardo Braga (MDB-AM), relator do texto.

A segunda etapa da reforma tributária estabelece novas regras para tributos, como o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) que deverá substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos Estados e o Imposto sobre Serviços nos municípios. Também terão mudanças para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

O projeto ainda trata da divisão da arrecadação, da fiscalização e do financiamento do novo sistema tributário. Também prevê regras para créditos e desonerações, além de instituir o Comitê Gestor do IBS.