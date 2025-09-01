"Se perdermos o caso das tarifas, será o fim dos EUA" afirma conselheiro de Trump

Peter Navarro, conselheiro da presidência dos Estados Unidos. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Conselheiro da Presidência dos Estados Unidos, Peter Navarro, defendeu a imposição de tarifas pelo presidente norte-americano Donald Trump e disse que elas "qualificam a regulação das importações". Segundo ele, se o governo perder o caso de legalidade das tarifas na Suprema Corte "o presidente Trump estará certo e será o fim dos EUA".

Na sexta-feira, um tribunal federal de apelações decidiu por 7 a 4 que as tarifas de Trump eram ilegais, e que ele não tinha autoridade para impor a maior parte das taxas aplicadas sobre produtos estrangeiros de todo o mundo.

Em entrevista à Fox News, Navarro lembrou que nem ele nem o Trump disseram que as tarifas eram permanentes. Segundo Navarro, caso a China, México e Canadá atuem para diminuir as mortes dos americanos causadas pelo uso do fentanil, poderá haver negociação para a retirada das tarifas.

No dia 6 de agosto, a tarifa de importação sobre os produtos brasileiros foi elevada de 10% para 50%. Na prática, isso significa que os importadores norte-americanos que desejarem comprar produtos do Brasil terão que pagar 50% do valor do item como imposto no momento em que o item ingressar no território dos EUA.

A medida comercial, desde seu anúncio, foi atravessada também por componentes políticos, com o presidente Donald Trump citando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na carta de comunicação. Ao mesmo tempo, o governo norte-americano aplicou sanções diretas a Alexandre de Moraes e outros ministros do STF.