RS fecha 1,6 mil vagas formais de emprego em agosto, mas acumulado do ano é positivo

Agosto foi um mês de recuo no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul, com o fechamento de 1.648 vagas de empregos formais no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
A redução de vagas formais no mercado de trabalho gaúcho é resultado das 126.175 contratações e 127.823 desligamentos registrados ao longo do mês. De acordo com o governo estadual, o recuo é resultado de baixas em três setores:
- Construção: -529 vagas
- Comércio: -665 vagas
- Indústria: -4.086 vagas.
Na contramão, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos no Rio Grande do Sul em agosto: 3.507 vagas formais. A agropecuária aparece em segundo lugar, com 125 novos postos durante o mês.
A maior concentração de vagas abertas durante agosto ficou em Porto Alegre, com 710 novos postos. Outros quatro municípios se destacaram na abertura de vagas ao longo do mês:
- Passo Fundo: 286
- Erechim: 274
- Cachoeirinha: 268
- Viamão: 241
Acumulado de 2025
Apesar do recuo de empregos formais em agosto, o saldo dos oito primeiros meses do ano é positivo no Rio Grande do Sul. Conforme o Caged, foram criadas 74.554 novas vagas no Estado entre janeiro e agosto de 2025.
Neste período, o Rio Grande do Sul contabilizou 1.148.929 contratações e 1.074.375 desligamentos. O Estado gaúcho é o sétimo com mais saldo positivo no ano – São Paulo lidera, com 436,7 mil vagas.
Em relação ao mesmo período de 2024, o mercado de trabalho gaúcho criou 18.370 vagas a mais de emprego.
Brasil
Agosto terminou com 147.358 novos empregos formais criados em todo o Brasil. Ao longo do mês, houveram 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos, conforme o Caged.
Apesar do saldo positivo no mês, houve redução com relação ao mesmo período de 2024. Na época, o país registrou a abertura de 239.069 postos formais de emprego.
Quatro dos cinco setores da economia brasileira abriram mais vagas do que fecharam em agosto deste ano:
- Serviços: +81.002
- Comércio: +32.612
- Indústria: +19.098
- Construção: +17.328
No acumulado do ano, o saldo também é positivo: 1.501.930 empregos formais gerados – crescimento de 3,18% com relação ao mesmo período de 2024, conforme o MTE.
Salário
O Caged também indica que o salário médio da admissão cresceu 0,56% em agosto quando comparado ao mês de julho.
A média de remuneração dos trabalhadores contratados no oitavo mês deste ano foi de R$ R$ 2.295,01, enquanto em julho era R$ 2.282,31.