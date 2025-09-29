RS fecha 1,6 mil vagas formais de emprego em agosto, mas acumulado do ano é positivo

Estado fechou mais vagas do que abriu em agosto. Jefferson Botega / Agencia RBS

Agosto foi um mês de recuo no mercado de trabalho do Rio Grande do Sul, com o fechamento de 1.648 vagas de empregos formais no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A redução de vagas formais no mercado de trabalho gaúcho é resultado das 126.175 contratações e 127.823 desligamentos registrados ao longo do mês. De acordo com o governo estadual, o recuo é resultado de baixas em três setores:

Construção: -529 vagas

Comércio: -665 vagas

Indústria: -4.086 vagas.

Na contramão, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos no Rio Grande do Sul em agosto: 3.507 vagas formais. A agropecuária aparece em segundo lugar, com 125 novos postos durante o mês.

A maior concentração de vagas abertas durante agosto ficou em Porto Alegre, com 710 novos postos. Outros quatro municípios se destacaram na abertura de vagas ao longo do mês:

Passo Fundo : 286

: 286 Erechim : 274

: 274 Cachoeirinha : 268

: 268 Viamão: 241

Acumulado de 2025

Apesar do recuo de empregos formais em agosto, o saldo dos oito primeiros meses do ano é positivo no Rio Grande do Sul. Conforme o Caged, foram criadas 74.554 novas vagas no Estado entre janeiro e agosto de 2025.

Neste período, o Rio Grande do Sul contabilizou 1.148.929 contratações e 1.074.375 desligamentos. O Estado gaúcho é o sétimo com mais saldo positivo no ano – São Paulo lidera, com 436,7 mil vagas.

Em relação ao mesmo período de 2024, o mercado de trabalho gaúcho criou 18.370 vagas a mais de emprego.

Brasil

Agosto terminou com 147.358 novos empregos formais criados em todo o Brasil. Ao longo do mês, houveram 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos, conforme o Caged.

Apesar do saldo positivo no mês, houve redução com relação ao mesmo período de 2024. Na época, o país registrou a abertura de 239.069 postos formais de emprego.

Quatro dos cinco setores da economia brasileira abriram mais vagas do que fecharam em agosto deste ano:

Serviços: +81.002

Comércio: +32.612

Indústria: +19.098

Construção: +17.328

No acumulado do ano, o saldo também é positivo: 1.501.930 empregos formais gerados – crescimento de 3,18% com relação ao mesmo período de 2024, conforme o MTE.

Salário

O Caged também indica que o salário médio da admissão cresceu 0,56% em agosto quando comparado ao mês de julho.