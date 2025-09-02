“Rio Grande tem potencial para novos investimentos”, afirma prefeita Darlene Pereira sobre possível instalação de fábrica chinesa na cidade

Caso confirme instalação em Rio Grande, montadora chinesa deverá realizar investimento de R$ 5 bilhões. GWM / Divulgação

O município de Rio Grande, no sul do Estado, vive a expectativa de receber uma fábrica chinesa de automóveis. O movimento pode representar um dos maiores investimentos privados recebidos pela cidade nas últimas décadas.

Devido ao sigilo da negociação, a prefeitura não divulga o nome da fábrica. Porém, a colunista de GZH, Giane Guerra, já havia antecipado que Rio Grande estava na mira da montadora Great Wall Motor (GWM). A empresa chinesa planeja instalar uma segunda fábrica no Brasil nos próximos anos.

A possibilidade de receber a fábrica ganhou fôlego nos últimos dias. O movimento posiciona a cidade gaúcha em um mapa nacional por investimentos estratégicos.

— Uma das nossas principais metas é atrair novos investimentos, além de estimular os investimentos que já existem no município. Estamos trabalhando em legislações que facilitem o acesso, que possibilitem mais transparência e agilidade nos licenciamentos, para que as empresas possam se sentir mais confortáveis de vir para nossa cidade. Eu tenho dado como missão ao meu secretário de Desenvolvimento a apresentação do potencial de Rio Grande para receber novos investimentos — afirma a prefeita Darlene Pereira.

Posicionamento logístico chama a atenção da empresa

Conforme a colunista Giane Guerra, um dos atrativos da cidade para a GWM é o Porto de Rio Grande. A estrutura é a segunda maior no Brasil em movimentação para o comércio internacional. Atualmente, todos os veículos GWM importados da China utilizam o Porto de Vitória, no Espírito Santo.

Em julho, representantes da empresa visitaram o Distrito Industrial do município gaúcho. Na ocasião, além do Rio Grande do Sul, também estavam em disputa propostas apresentadas por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo.

O investimento previsto para a instalação da fábrica chinesa pode chegar a R$ 5 bilhões. Além disso, o empreendimento poderá gerar até oito mil postos de trabalho.

Empresa chinesa já está no Brasil

A GWM inaugurou em agosto deste ano a primeira fábrica no Brasil. A planta, que fica na cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo, tem capacidade de produção de 50 mil veículos por turno único. O investimento na unidade foi superior a R$ 4 bilhões.