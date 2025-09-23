Receita libera consulta a quinto lote de restituição do IR nesta terça-feira

Consulta à restituição do Imposto de Renda pode ser realizada via internet e aplicativo da Receita Federal. André Ávila / Agencia RBS

A partir das 10h desta terça-feira (23), cerca de 387,2 mil contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano poderão consultar o quinto e último lote de restituição do IR 2025. A parcela também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, os contribuintes receberão R$ 1 bilhão. Pouco mais da metade do valor, R$ 507,1 milhões, irá para contribuintes prioritários, informou o Fisco.

Distribuição das restituições

46.222 contribuintes sem prioridade

234.920 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix

66.637 contribuintes de 60 a 79 anos

16.926 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

15.604 contribuintes acima de 80 anos

6.968 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave

Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram dois procedimentos em conjunto, declaração pré-preenchida e restituição via Pix, passaram a ter prioridade no recebimento neste ano. No entanto, a maior parte das restituições a esse público foi paga nos três lotes anteriores.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).