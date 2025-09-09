R$ 10,7 bilhões "esquecidos em bancos"; BC diz que 48 milhões de pessoas têm valores a receber

Desde a criação do programa R$ 11,33 bilhões já foram devolvidos. Stillpressphoto / Divulgação

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (9) que ainda há R$ 10,69 bilhões em “valores esquecidos” disponíveis para clientes em instituições financeiras, considerando dados até julho.

Desse montante, R$ 8,08 bilhões pertencem a 48 milhões de pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões a 4,6 milhões de empresas. Desde a criação do sistema Valores a Receber, já foram devolvidos R$ 11,33 bilhões.

O sistema permite consultar se cidadãos — inclusive falecidos — e empresas deixaram dinheiro em bancos, consórcios ou outras instituições. Embora o prazo oficial para resgatar os valores fosse 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda garante que não há data limite para o saque.

Como verificar valores a receber

A checagem só pode ser feita no site oficial do Banco Central: valoresareceber.bcb.gov.br.

, mediante cadastro de chave. Quem não possui chave deve entrar em contato com a instituição financeira ou criar uma para concluir a solicitação.

No caso de clientes falecidos, apenas herdeiros, inventariantes ou representantes legais podem consultar e resgatar os valores, mediante assinatura de um termo de responsabilidade.

Após a verificação, é necessário seguir os procedimentos de cada instituição para receber os recursos, conforme mostra o g1.

Solicitação automática

Desde 27 de maio, o BC passou a oferecer a opção de resgate automático. A adesão é voluntária e está disponível somente para pessoas físicas que tenham uma chave Pix do tipo CPF vinculada à conta.

Quem ativa a função não precisa voltar ao sistema sempre que houver novos valores — o crédito será feito diretamente pela instituição. Bancos que não aderiram ao modelo automático continuarão exigindo pedidos manuais, incluindo casos de contas conjuntas.

Reforço na segurança

Para aumentar a proteção contra fraudes, o Banco Central ajustou em fevereiro as regras de acesso ao sistema. Agora, é obrigatório utilizar conta gov.br de nível prata ou ouro e habilitar a verificação em duas etapas.

O login é feito com CPF e senha, seguido por um código gerado no aplicativo gov.br.

Buscas no Google Trends

As buscas por "valores a receber" dispararam no Google Trends ao longo desta terça-feira (9), em referência ao anúncio feito pelo BC do "dinheiro esquecido" em bancos. Veja abaixo o gráfico:

Gráfico mostra o volume de buscas no Google. Reprodução / Google Trends