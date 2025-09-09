Economia

Veja como consultar
Notícia

R$ 10,7 bilhões "esquecidos em bancos"; BC diz que 48 milhões de pessoas têm valores a receber

Dos valores disponíveis, R$ 8,08 bilhões são de pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões de empresas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS