Economia

De perder o apetite
Notícia

Preço da carne bovina sobe quase 35% no Rio Grande do Sul em um ano

Sem efeitos do tarifaço dos EUA, combinação entre demanda mundial aquecida e caminho de exportação aberto explica patamar atual

Bruna Oliveira

