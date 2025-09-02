Economia

Sinal de alerta
PIB cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025, mas desacelera, aponta IBGE

Valorização foi puxada por Serviços e pela Indústria. Resultado é 2,2% acima do verificado no mesmo período do ano passado

Zero Hora

