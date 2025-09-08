Economia

Atividade econômica 
Notícia

Pedidos de recuperação judicial e decretações de falências disparam no RS em 2025

Especialistas apontam o impacto causado pela enchente de 2024 como fator decisivo para esta alta. Contexto macroeconômico também influencia cenário

Mathias Boni

