Pedidos de recuperação judicial e decretações de falências disparam no RS em 2025

BLK Parts, com sede no bairro Navegantes, em Porto Alegre, decidiu ingressar com pedido de recuperação judicial nesse ano após ser atingida pela enchente em 2024. BLK Parts / Divulgação

As recuperações judiciais são reflexo de períodos de dificuldades financeiras enfrentados pelas empresas, que buscam neste mecanismo uma sobrevida para suas atividades. Quando esta tentativa não é exitosa, muitas acabam tendo sua falência decretada, encerrando de vez sua atuação. No Rio Grande do Sul, em 2025, tanto os pedidos de recuperação judicial (RJ) quanto as decretações de falência cresceram em comparação com os anos anteriores.

— Os pedidos de recuperação judicial têm um caráter mais coincidente, ou seja, acabam refletindo mais o estado presente da economia, é uma fotografia mais atual. Quando a gente olha para os pedidos de falência, é um indicador que a gente chama mais defasado, porque, em um ciclo normal, primeiro a empresa vai pedir a recuperação judicial, e se realmente não der certo, só depois a falência é decretada — afirma Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre.

Como explica o advogado Luciano Fernandes, especialista do escritório Fernandes Machado Business Law nesta matéria, um processo de recuperação judicial busca a reorganização da empresa durante uma crise financeira sem que ela precise interromper as atividades.

— Após o pedido ser homologado, abre-se um prazo de 180 dias chamado stay period, que suspende as execuções e constrições contra a empresa, que tem esse período para se planejar, reorganizar suas atividades e tentar voltar a ter um negócio sustentável — destaca.

Segundo dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis RS), o número de pedidos de recuperação judicial no Estado, entre janeiro e agosto deste ano, chegou a 136, o maior para este recorte temporal desde o início da série histórica, em 2018. Os registros representam crescimento de 28% em relação ao mesmo período em 2024, quando foram 106 pedidos. A diferença fica ainda maior na comparação com 2023, quando o número de registros nos primeiros oito meses do ano foi de 55.

Em complemento, conforme o Monitor RGF de Recuperação Judicial, o Rio Grande do Sul é atualmente o segundo Estado com o maior número de processos deste tipo em andamento no país, com 460. O número equivale a cerca de 9% do total de 4.965 ações de RJ tramitando em todo o Brasil.

— O Rio Grande do Sul vem sofrendo uma sequência de crises, iniciadas na pandemia, que foi para todos, mas aqui no Estado também tivemos as estiagens, com grande impacto no agro, e, finalmente, a enchente de 2024, que foi um catalisador desse ciclo. Muitas empresas não conseguiram se recuperar dos impactos da enchente, as ações de apoio dos governos adiaram um pouco esse processo, mas agora a gente vê de certa forma essa onda se quebrando — ressalta Luciano Fernandes.

— O contexto macroeconômico também não colabora para esse cenário. Muitas empresas na época da pandemia pegaram crédito com uma Selic que foi rebaixada a 2%, e agora a taxa está em 15%. Além disso, fatores como o baixo crescimento da atividade econômica do Estado, medido pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul, e o alto custo atual de mão de obra, também pressionam os caixas das empresas e dificultam essa recuperação — acrescenta Oscar Frank.

Uma das empresas gaúchas que não conseguiu se recuperar definitivamente dos impactos causados pela enchente foi a BLK Parts, que atua com o desenvolvimento, fabricação e distribuição de rolamentos, fios de bobinamento, correias e retentores. Sediada no bairro Navegantes, sua estrutura foi completamente inundada, interrompendo o funcionamento da companhia e gerando prejuízos estimados em cerca de R$ 5 milhões.

— Já vínhamos em um ritmo mais lento, e aí a enchente nos impactou diretamente, com os prejuízos diretos, causados no equipamento e na estrutura, e também com o tempo que nos impediu de atuar normalmente. Não conseguimos nos recuperar nos últimos meses, e nos organizamos para esse ano iniciar a recuperação judicial para não interromper totalmente nossas atividades e buscar uma recuperação definitiva — relata Gabriel Müller, diretor da empresa.

Também de acordo com o levantamento do Monitor RGF de Recuperação Judicial, o setor produtivo com o maior número de ações de RJ em andamento no Rio Grande do Sul é o de cultivo de soja, com 59. Na sequência, vêm o comércio varejista de combustíveis, com 32, e o transporte rodoviário de carga, com 22 ações.

Decretações de falência

Assim como os pedidos de recuperação judicial, as decretações de falência também estão em patamar elevado neste ano no Rio Grande do Sul. Proporcionalmente, o crescimento registrado é ainda maior do que o das RJs.

Nos primeiros oito meses de 2025, foram decretadas as falências de 69 empresas no Rio Grande do Sul, em comparação a 39 decretações no mesmo período em 2024. O registro representa elevação de 76,9%. O registro é o maior para os oito primeiros meses do ano desde 2019, quando o número de falências decretadas no Estado foi de 75.

— A decretação da falência é a decorrência natural de um processo de recuperação judicial que não é bem-sucedido. O aumento das decretações de falência nesse ano representa justamente a dificuldade que as empresas estão tendo para se recuperar, mesmo aquelas que pegaram crédito após a enchente do ano passado para ter um fôlego, esse fôlego está terminando, e quando a RJ não é exitosa, a falência acaba sendo decretada — aponta o advogado Luciano Fernandes.

Um dos casos de falência decretada neste ano no Rio Grande do Sul foi o da Martau, conhecida pelos ventiladores. A empresa já tinha tido uma falência em 2021, mas conseguiu reverter a decisão inicial na Justiça e iniciou um plano de recuperação judicial, que acabou não tendo êxito. Dessa forma, a empresa teve nova falência decretada em maio deste ano.