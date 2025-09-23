Paquetá Fashion Days reúne tendências da moda calçadista em Canoas

O município de Canoas recebe, na quinta (25) e na sexta-feira (26), a primeira edição do Paquetá Fashion Days, um evento de moda do setor calçadista. São esperadas 5 mil pessoas em uma agenda com 25 desfiles no Multiplan Hall, do ParkShopping Canoas (veja o serviço abaixo).
O Paquetá Fashion Days é promovido pelo Grupo Oscar, uma das maiores redes varejistas multimarcas do país, com atuação em 186 lojas. A empresa promoveu, entre 2004 e 2016, o Oscar Fashion Days, em São José dos Campos (SP), terceiro maior evento de moda no Brasil.
Além da presença de marcas renomadas, o evento vai contar com a participação de celebridades e influenciadores, em um ambiente de conexão e lançamentos. A programação inclui ainda apresentações artísticas e shows em formato pocket.
— O Paquetá Fashion Days nasce para celebrar a moda e impulsionar a economia local após os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul, no ano passado, reforçando o nosso compromisso social e econômico — afirma Renan Constantino, sócio-diretor do Grupo Oscar.
Serviço
- O quê: Paquetá Fashion Days
- Onde: MultiPlan Hall, no ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545, bairro Mal. Rondon, Canoas)
- Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h
- Ingressos: para adquirir um par de ingressos, é preciso fazer a troca por uma lata ou um pacote de leite em pó nos postos credenciados
- Informações: site do evento