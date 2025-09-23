Economia

Agenda
Notícia

Paquetá Fashion Days reúne tendências da moda calçadista em Canoas

Evento é promovido pelo Grupo Oscar, uma das maiores redes varejistas multimarcas do país, nos dias 25 e 26 de setembro, às 20h

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS