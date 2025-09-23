Paquetá Fashion Days reúne tendências da moda calçadista em Canoas

Celebridades e influenciadores vão participar de desfiles. Maori Filmes / Divulgação

O município de Canoas recebe, na quinta (25) e na sexta-feira (26), a primeira edição do Paquetá Fashion Days, um evento de moda do setor calçadista. São esperadas 5 mil pessoas em uma agenda com 25 desfiles no Multiplan Hall, do ParkShopping Canoas (veja o serviço abaixo).

O Paquetá Fashion Days é promovido pelo Grupo Oscar, uma das maiores redes varejistas multimarcas do país, com atuação em 186 lojas. A empresa promoveu, entre 2004 e 2016, o Oscar Fashion Days, em São José dos Campos (SP), terceiro maior evento de moda no Brasil.

Leia Mais Grupo de SP que comprou lojas Paquetá e Gaston planeja abrir outlet na Região Metropolitana

Além da presença de marcas renomadas, o evento vai contar com a participação de celebridades e influenciadores, em um ambiente de conexão e lançamentos. A programação inclui ainda apresentações artísticas e shows em formato pocket.

— O Paquetá Fashion Days nasce para celebrar a moda e impulsionar a economia local após os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul, no ano passado, reforçando o nosso compromisso social e econômico — afirma Renan Constantino, sócio-diretor do Grupo Oscar.

Leia Mais As celebridades que vão desfilar em evento do setor calçadista em Canoas

Serviço