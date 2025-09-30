"O que importa é a agilidade com que se coloca em prática uma ideia", diz diretor de gigante da tecnologia sobre IA

NVidia é líder em IA e computação acelerada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O salto tecnológico que separa os primeiros computadores pessoais, há 50 anos, dos processadores de altíssima velocidade que hoje tornam a inteligência artificial uma realidade demonstra o ritmo exponencial com que anda a tecnologia. Mais do que inovações alinhadas, as aplicações transformam a indústria de diversos segmentos. Mas, para isso, exigem um entendimento claro do que fazer com tanta tecnologia.

Abordando a evolução desde as primeiras placas gráficas, as chamadas GPUs, até a chegada da IA física, quando a inovação se materializa em robótica, o diretor executivo da Nvidia para a América Latina, Márcio Aguiar, subiu ao palco da Semana Caldeira nesta terça-feira (30) para falar sobre os caminhos possíveis na revolução digital. A NVidia é líder em IA e computação acelerada, e Aguiar um dos principais nomes do ramo na região.

Para o diretor, a tecnologia abarcada na IA tem valor social muito grande. Mas é preciso saber utilizá-la, buscando as informações que são relevantes ao negócio, para evitar que a infraestrutura investida seja apenas mais do mesmo.

— O que importa é a agilidade com que se vai colocar em prática uma ideia — disse Aguiar à plateia, sobre o uso das tecnologias de inteligência artificial.

Em bate-papo exclusivo com Zero Hora depois do painel, o diretor executivo falou da relevância brasileira no contexto da inovação e da necessidade do letramento das equipes que lidam no dia a dia com a tecnologia. Veja trechos:

Quando pensamos em futuro da inteligência artificial, qual o próximo grande salto?

Bom, com a inteligência artificial generativa, que deu esse boom em 2022 e ainda está crescendo, obviamente nós como empresa já estamos falando da inteligência artificial física, onde os robôs vão ter muita capacidade de raciocinar, igual a gente raciocina, e vão ter um papel muito importante em vários setores da economia onde não existe mão de obra, seja qualificada ou suficiente. O próximo passo seria a IA física, mas ela já existe.

A NVidia trabalha muito em uma visão de mercado de presente. Viemos trabalhando e evoluindo as nossas plataformas a cada ano. Vivemos numa era da inteligência artificial moderna, tudo é muito novo. Por mais que a gente fale muito de inteligência artificial generativa, pouquíssimas empresas estão utilizando. Pouquíssimas têm o seu próprio modelo de linguagem. Muitas ainda recorrem aos modelos abertos que estão aí, como o ChatGPT. Se tivessem mais pessoas qualificadas em suas equipes, estariam desenvolvendo o próprio modelo.

Você falava no painel e agora dá outra dica sobre o letramento em inteligência artificial. Qual a importância disso e como se coloca no dia a dia das empresas?

É onde começa tudo. Isso é algo muito novo. Você tem que aprender, ter um time dedicado, não só a desenvolver, mas dar a este time um tempo. Nada é igual, ou como eu contei a nossa história, não foi da noite para o dia. É que nós já estávamos, vamos dizer assim, semiprontos.

Nós já tínhamos lançado GPUs programáveis, tínhamos desenvolvido um modelo de programação, que é o modelo Cuda, que é uma linguagem que usou dois modelos de programação muito utilizados, que na época não foram desenvolvidos para atender somente a demanda computacional do hardware, das GPUs.

A NVidia meio que foi montando essas pecinhas do Lego, vamos dizer assim, até que hoje a gente tenha toda a infraestrutura. Desde que lançamos o hardware, a gente falou, ok, agora a gente tem que desenvolver software para que quando a pessoa comprar o hardware, ele já saiba como usar. E muitas empresas não fazem isso.

Na sua avaliação, o Brasil tem condições de acompanhar a revolução tecnológica que vemos pelo mundo?

Total, total. Formamos um grande número de engenheiros. A questão de o Brasil ou qualquer empresa ter capacidade... todos têm. A questão é começar. O problema é que todo mundo quer começar grande. E isso também vem do ser humano. Você não fez nada até agora, mas você quer já começar igual ao teu vizinho. Não existe isso. Ela começou pequena porque havia uma necessidade específica para ser solucionada.

O Brasil tem total potencial para isso. E diria também que, como aconteceu na Europa, existem as preocupações de regulamentação, de como aplicar essas técnicas de IA. Não é algo simples. Tem que ter regras. Mas também não pode regular demais, porque você vai inibir a inovação. É uma linha tênue que tem de estar sempre sendo revista.

O país está caminhando para atrair investimentos estrangeiros, oferecendo incentivos fiscais para montagem de data center no país. As iniciativas como esta aqui (a Semana Caldeira)... quem está aqui já entende a necessidade disso. Mas muitos não têm noção do quanto é importante criar esse ambiente.

Qual é a linha tênue da regulamentação?

Quem vai regulamentar ou quem vai desenvolver esses conceitos é o ser humano. Eu diria que hoje a maioria dos seres humanos está desenvolvendo algo para trazer mais conveniência para o nosso dia a dia. Assim como também vão existir aqueles outros que vão criar as famosas fake news, ainda mais hoje, com vídeos e imagens que chegaram num nível tão realístico de não saber se aquilo é verdade ou não. Acredito muito que todos que estão aqui, e em várias outras iniciativas como essa, estão focados em melhorar os processos das suas empresas, trazer mais conveniência para o usuário final. E é isso que tem de prevalecer.

Serviço