Novo presidente da Agas quer reforçar articulação política, ampliar presença no Interior e quintuplicar número de associados

Com foco em fortalecimento político do setor, interiorização e meta de quintuplicar número de associados, o novo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, toma posse oficialmente em evento na tarde desta terça-feira (16), em Porto Alegre.

O dirigente, que está à frente das marcas Peruzzo Supermercados e EcoMix Atacarejo, realizou coletiva de imprensa horas antes da cerimônia para detalhar as principais bandeiras de seu mandato, que vai até 2027.

Uma das metas mais ousadas da nova gestão é a de aumentar o número de sócios dos atuais pouco mais de 200 para mil ainda no primeiro ano de mandato. Ampliação dos canais de informação e maior clareza sobre benefícios vão dar a largada nessa missão, segundo Peruzzo Junior:

— O trabalho vai ser feito de uma forma informativa primeiro, em engajamento com todos, trazendo informação, trazendo as vantagens para o associado, que é o que nós vamos estar apresentando nos próximos dias.

Na parte da articulação política, o presidente destaca que a entidade vai buscar uma atuação mais robusta, citando a presença de uma consultoria governamental para manter o setor mais presente nos debates do dia a dia que envolvem o ramo. Essa atuação visa defender os interesses dos supermercadistas nas esferas estadual e federal.

Em um ambiente com inflação ainda persistente e juro básico estacionado nos 15%, que afetam o bolso do consumidor e o caixa das empresas, a Agas também vai contar com uma consultoria econômica nessa largada de gestão. A entidade pretende fazer mais análises econômicas e macroeconômicas para identificar tendências, problemas e estratégias para melhorar a saúde dos negócios.

Fortalecimento do interior

Lindonor Peruzzo Junior reforçou a necessidade de aumentar o protagonismo do Interior e dos diversos portes de empresas dentro da entidade. Nesse sentido, citou o planejamento para uma feira no oeste gaúcho já no próximo ano:

— A nossa entidade, quando ela abriu, a ideia era de ser para todos, é para todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos estar contemplando não somente a Capital e cidades próximas, mas também o oeste do Estado, que tem cidades que ficam 700, 600 quilômetros de Porto Alegre, onde temos muitas dificuldades de estar. Então, é o nosso compromisso de ter uma feira regional nessa região já no ano que vem, no primeiro ano nós vamos fazer isso.

Dentro desse processo, Tramandaí, no Litoral Norte, também receberá uma convenção da entidade em outubro deste ano.

Reforma tributária

A partir de 2026, as mudanças mais estruturais da reforma tributária começam a ser implementadas de forma escalonada no país. A proximidade do novo modelo, que busca simplificar e mitigar o peso dos tributos, também está no radar da nova gestão da Agas. Como o setor trabalha com milhares de itens, reforço e agilidade na adequação ao novo sistema são fundamentais, segundo o executivo:

— A reforma tributária começa a funcionar já a partir do ano que vem e nós precisamos rapidamente estar trazendo informações e de que forma essas empresas, assim como as empresas de TI que nos dão assessoria, conseguem se adaptar a isso. De uma forma muito rápida, para que tenha um impacto menor no nosso negócio como um todo.

O presidente também citou que vai conversar com o governo estadual sobre a política tributária local para buscar alternativas para diminuir a pressão fiscal sobre o setor, o que acabaria também impactando o cliente:

— Quanto menor a carga tributária para o supermercadista, menor será o preço para o consumidor lá embaixo, e mais capacidade de investimento nós vamos ter no setor, que é um dos que mais emprega hoje no Rio Grande do Sul.

Questões sanitárias

A necessidade de padronização de regras sanitárias também está entre as prioridades da nova gestão. Peruzzo Junior afirma que o assunto será debatido com o poder público e associados para ter mais clareza sobre identificação e respostas a problemas, como casos de itens vencidos, por exemplo. O dirigente destaca que a identificação de um item nessa condição nas prateleiras não pode ocorrer, mas é importante verificar se isso nasce de erros operacionais ou de má-fé, para avançar nas melhorias sanitárias.

Expansão da Expoagas

A nova gestão da associação de supermercadores pretende ampliar a Expoagas, maior evento do setor no Estado, em um percentual de 20% a 50% já em 2026 para colocar mais fornecedores e expositores no evento. Para isso, conversa com a direção da Fiergs, responsável pelo local que recebe a feira, para discutir possibilidades de ampliação estrutural do complexo.