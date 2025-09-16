Economia

Gestão até 2027
Notícia

Novo presidente da Agas quer reforçar articulação política, ampliar presença no Interior e quintuplicar número de associados

Nova diretoria da associação que representa o setor supermercadista no Estado toma posse nesta terça-feira

Anderson Aires

