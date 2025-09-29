Morre Isidoro Adams, empresário mais antigo de Novo Hamburgo

O sepultamento do empresário ocorreu no sábado (27), em Novo Hamburgo. Cleria Adams / Arquivo Pessoal

Morreu na última sexta-feira (26), aos 93 anos, Isidoro Adams, comerciante mais antigo de Novo Hamburgo em atividade. Ele estava internado no Hospital da Unimed do município do Vale dos Sinos desde o dia 20 de setembro, e faleceu de causas naturais.

Natural de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, chegou a Novo Hamburgo ainda na juventude, em 1966. Ao longo dos anos, viu a cidade se desenvolver economicamente, impulsionada pela indústria do setor coureiro-calçadista.

Adams foi um dos pioneiros do comércio da cidade. Em janeiro de 1976, fundou o armazém Secos e Molhados. Aos poucos, o armazém deu lugar a uma ferragem, chamada Ferral, com mais de 30 mil itens.

Para a família, o legado deixado por Adams vai além dos negócios. “Era marcante a serenidade, a paciência e a leveza dele, mesmo com a infância difícil. Ele realizou tudo, não deixou uma ponta. Então, é um legado bonito, leve, saudável”, destacou Marcelo Adams, filho mais novo.

O luto se estendeu também ao comércio local. A Ferral permaneceu fechada nos dias seguintes ao falecimento, exibindo na fachada uma faixa preta em sinal de respeito.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) Vale Germânico, entidade da qual Adams era associado há décadas, também manifestou pesar, lembrando-o como “um dos nossos associados mais antigos” e ressaltando sua relação sólida de parceria com a entidade e com os lojistas da região. Ele chegou a ser homenageado no jantar de 75 anos do sindicato.