Marfrig e BRF anunciam conclusão da fusão entre as duas empresas

As empresas de alimentos e processadoras de carnes Marfrig e BRF oficializaram nesta segunda-feira (22) a fusão de suas operações, dando origem à MBRF. A nova companhia será listada na B3, a bolsa de valores brasileira, sob o ticker MBRF3 a partir desta terça-feira (23).
Com receita líquida anual estimada em R$ 160 bilhões, sendo 38% oriundos de produtos processados, a MBRF reúne marcas consolidadas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit, com presença em 117 países.
Em comunicado, a empresa destacou que a plataforma multiproteínas "amplia a competitividade, aumenta as opções para os clientes e fortalece a capacidade de inovação para atender às necessidades dos consumidores".
O comando da MBRF ficará com Miguel Gularte, atual CEO da BRF, que assume como presidente-executivo. Ele responderá ao chairman Marcos Molina, fundador da Marfrig e controlador da nova companhia.
O Comitê Executivo será composto por oito vice-presidências:
- Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia: José Ignácio Scoseria Rey
- Mercado Halal: Fábio Mariano
- Mercado Brasil e Marketing: Manoel Martins
- Mercado Internacional e Supply Chain: Leonardo Dall’Orto (inclui operações no Chile)
- Bovinos: Alisson Navarro (também responsável por Uruguai e Argentina)
- Jurídico, Tributário, Assuntos Corporativos e Gente: Heraldo Geres
- Operações Industriais e Logística: Artemio Listoni
- Agro e Qualidade: Fabio Stumpf
A união entre Marfrig — especializada em carne bovina, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos — e BRF — focada em carnes de aves e suínos — deve intensificar a concorrência com a JBS, líder global nos três principais segmentos de proteína animal e também presente no setor de alimentos processados.