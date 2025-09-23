Marfrig e BRF anunciam conclusão da fusão entre as duas empresas

MBRF será listada na B3, a bolsa de valores brasileira, a partir desta terça-feira. MBRF / Divulgação

As empresas de alimentos e processadoras de carnes Marfrig e BRF oficializaram nesta segunda-feira (22) a fusão de suas operações, dando origem à MBRF. A nova companhia será listada na B3, a bolsa de valores brasileira, sob o ticker MBRF3 a partir desta terça-feira (23).

Com receita líquida anual estimada em R$ 160 bilhões, sendo 38% oriundos de produtos processados, a MBRF reúne marcas consolidadas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit, com presença em 117 países.

Em comunicado, a empresa destacou que a plataforma multiproteínas "amplia a competitividade, aumenta as opções para os clientes e fortalece a capacidade de inovação para atender às necessidades dos consumidores".

O comando da MBRF ficará com Miguel Gularte, atual CEO da BRF, que assume como presidente-executivo. Ele responderá ao chairman Marcos Molina, fundador da Marfrig e controlador da nova companhia.

O Comitê Executivo será composto por oito vice-presidências:

Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia: José Ignácio Scoseria Rey

Mercado Halal: Fábio Mariano

Mercado Brasil e Marketing: Manoel Martins

Mercado Internacional e Supply Chain: Leonardo Dall’Orto (inclui operações no Chile)

Bovinos: Alisson Navarro (também responsável por Uruguai e Argentina)

Jurídico, Tributário, Assuntos Corporativos e Gente: Heraldo Geres

Operações Industriais e Logística: Artemio Listoni

Agro e Qualidade: Fabio Stumpf