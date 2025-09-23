Economia

A partir desta terça-feira
Notícia

Marfrig e BRF anunciam conclusão da fusão entre as duas empresas

Gigantes no setor alimentício darão origem à MBRF, que reúne marcas consolidadas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit

Zero Hora

