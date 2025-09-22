Economia

Encomenda

Latam assina acordo para adquirir até 74 aeronaves da Embraer

O pedido inclui 24 entregas firmes a partir de 2026, avaliadas em US$ 2,1 bilhões, e 50 opções de compra

Estadão Conteúdo

Beth Moreira

