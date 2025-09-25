Puxado pela energia elétrica, IPCA-15 fica em 0,48% em setembro

Energia elétrica foi um dos principais impulsionadores do IPCA-15. Mateus Bruxel / Agência RBS

Considerado a prévia da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,48% em setembro, uma alta de 0,62 ponto porcentual (p.p.) na comparação com o mês de agosto (-0,14), e acima da taxa registrada em junho (0,26%). Em setembro de 2024, a taxa havia sido de 0,13%.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 3,76% no ano e de 5,32% nos últimos 12 meses.

Dos nove grupos pesquisados, habitação foi o que apresentou a maior variação e impacto, com 3,31% e 0,50 p.p., respectivamente, puxado principlamente pelos preços da energia elétrica residencial, subitem com maior impacto positivo de setembro (0,47 p.p.), que subiram 12,17%, contribuindo para o resultado do grupo.

Outros três setores também tiveram alta: Vestuário (0,97%), Saúde e cuidados pessoais (0,36%) e Despesas pessoais (0,20%).