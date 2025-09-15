Economia

Sustentabilidade e energia
Notícia

Inaugurada usina capaz de produzir 12,5 mil botijões de gás por dia a partir do lixo no RS

Primeira planta de biometano localizada em aterro sanitário do Estado fica em Minas do Leão, na Região Carbonífera

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS