Grupo RBS promove evento para parceiros e agências em São Paulo

Ahead! será realizado pela primeira vez fora do Rio Grande do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na terça-feira (9), o Grupo RBS realiza, em São Paulo, uma edição especial do Ahead!, encontro que tem como objetivo fortalecer ainda mais o relacionamento com o mercado nacional e gerar novas oportunidades de negócios para 2026. O evento para convidados reunirá CMOs e executivos das principais empresas e agências do país em uma manhã de conteúdo e troca de experiências.

Pela primeira vez realizado fora do Rio Grande do Sul, o Ahead! reforça o papel da RBS como parceira estratégica de comunicação para empresas que buscam se conectar de forma relevante com o público gaúcho, aliando tradição, inovação, credibilidade e influência. A programação terá início às 8h30min, na Casa Hygge, com as boas-vindas da diretora-executiva de Mercado do Grupo RBS, Patrícia Fraga.

— Queremos reforçar para os nossos parceiros do mercado nacional que temos um ecossistema único de soluções de comunicação que impulsionam resultados e que estamos sempre à disposição para construir alternativas customizadas e assertivas para marcas se fortalecerem no Rio Grande do Sul, a partir do nosso amplo portfólio B2B e conhecimento profundo sobre o público gaúcho — destaca Patrícia Fraga.

Atração do dia, o futurista e empreendedor Tiago Mattos, cofundador da Aerolito e da Perestroika, ministrará a palestra "As três leis dos futuros", que convida o público a abraçar tendências e inovações explicando como adotá-las de forma prática.

Matheus Carvalho, diretor de Mercado do Grupo RBS, conduzirá o conteúdo da RBS no encontro, compartilhando a visão estratégica e o portfólio da empresa e seu papel no desenvolvimento de soluções de comunicação para marcas de diferentes segmentos. Radicado em São Paulo, o novo gerente comercial com foco em Mercado Nacional da RBS, Giancarlo Paladino, também estará presente no evento.

Com 68 anos de história, o Grupo RBS é referência em jornalismo, entretenimento e esporte no Rio Grande do Sul, com marcas líderes de audiência em rádio, TV, jornal e plataformas digitais. A maior empresa de comunicação da região Sul também é reconhecida nacionalmente pela realização de grandes projetos e eventos que são tradição no Estado, como o Planeta Atlântida, que em 2026 terá uma edição especial de 30 anos.

Oportunizando iniciativas em diversas frentes, a RBS tem forte penetração no Interior do Estado, com presença e ativação nos principais eventos do calendário, em especial do agronegócio, como a Expointer e a Expodireto, e datas que marcam a cultura gaúcha, como o Mês Farroupilha.

Com atuação multiplataforma e comunicadores que se conectam diariamente com 11 milhões de gaúchos, a RBS tem ampliado cada vez mais a atuação em streaming — inclusive, com o podcast de esporte mais ouvido do Brasil, o Bola Nas Costas — com novos formatos e produtos.