Grupo RBS apresenta nova estrutura organizacional

Em 2026, Patrícia Fraga assume como CEO de Mídia, e Mariana Silveira, a frente de Gestão, Finanças e Pessoas. Claudio Toigo irá integrar o Conselho de Gestão, presidido por Nelson Sirotsky

Zero Hora

