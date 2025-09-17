Grupo RBS apresenta nova estrutura organizacional

Claudio Toigo, Mariana Silveira, Patrícia Fraga e Nelson Sirotsky. Jefferson Bernardes / Agência Preview

O Grupo RBS anunciou uma nova estrutura organizacional para 2026. A mudança tem como objetivo potencializar o crescimento da organização, promovendo avanços em projetos estratégicos de mídia e expandindo a frente de novos negócios.​

A nova estrutura será dividida em três pilares: RBS Mídias, com foco em crescimento e manutenção das operações de mídia; RBS Ventures, voltada ao desenvolvimento de novos negócios relacionados à indústria de mídia e, também, a oportunidades de diversificação; e uma área corporativa centralizada de Gestão, Finanças e Pessoas do Grupo RBS, responsável por garantir uma gestão mais abrangente e integrada para que as operações possam dar foco e velocidade na realização de seus objetivos de negócio.​

Nesse novo ciclo, Claudio Toigo deixará de atuar como CEO do grupo e continuará contribuindo com a RBS a partir do Conselho de Gestão.

Na nova missão, como conselheiro, Toigo dará foco ao acompanhamento da execução dos projetos estratégicos da empresa e à implementação do novo modelo de operação e governança.

— Após 10 anos como CEO da RBS, com uma transformação empresarial reconhecida e resultados acima da média da nossa indústria, tenho orgulho de tudo o que alcançamos e o desejo de buscar novas realizações. No Conselho, poderei contribuir a partir de novas perspectivas em um novo ciclo profissional planejado há algum tempo por mim e construído em conjunto com a RBS — afirma.

Há 25 anos na RBS, a atual diretora-executiva de Mercado, Patrícia Fraga, será a CEO da RBS Mídias a partir de janeiro de 2026. Formada em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela UFRGS, com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC-MG) e pós-MBA pela Kellogg School of Management, Patrícia empreendeu uma bem-sucedida trajetória no Marketing e no Comercial, tendo liderado a concepção e a implementação de projetos estratégicos, como o modelo de atuação comercial por segmentos e a criação das áreas de Inteligência de Mercado e Produto na então unidade Jornais. Em 2021, assumiu a frente de Mercado, respondendo por toda a receita publicitária do Grupo RBS. No ano seguinte, foi reconhecida como dirigente de comunicação do ano, pela Associação Rio-grandense de Propaganda (ARP).

— Somos uma empresa inquieta, de espírito empreendedor e com propósito relevante para a sociedade gaúcha. Assumo este desafio com muita alegria, ciente da grande responsabilidade. Os desafios futuros irão exigir que estejamos cada vez mais conectados aos nossos públicos, levando nosso jornalismo, esporte e entretenimento a um novo patamar por meio de uma jornada multicanal e um ecossistema de mídia completo. E isso só será possível porque temos nas nossas pessoas nosso maior diferencial. Estar à frente desse time talentoso e realizador, contando com a confiança de nossos acionistas, é motivo de muito orgulho pra mim — afirma Patrícia.

CFO da RBS desde 2019, Mariana Silveira ampliará seu escopo como diretora-geral da área corporativa de Gestão, Finanças e Pessoas do Grupo RBS. Com 30 anos de trajetória na organização onde ingressou como trainee, tem graduação em Administração de Empresas e pós-graduação em Finanças pela UFRGS e especializações em instituições como Universidade de Berkeley, Fundação Dom Cabral, Kellogg School of Management e Wharton Business School. Reconhecida pelo Destaques em Finanças 2018, distinção concedida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS (IBEF-RS), é governance officer do Conselho de Gestão da RBS desde 2022.

— É com orgulho que assumo este novo desafio na RBS, tendo a missão de, a partir da área de gestão centralizada, oferecer suporte estratégico para a realização de nossos objetivos de negócio, garantindo a solidez dos processos, a eficiência na alocação de recursos e o alinhamento das políticas corporativas. Com visão de portfólio e foco em resultados sustentáveis, vamos atuar para fortalecer ainda mais a cultura de colaboração e inovação e o desenvolvimento de nossas pessoas — destaca Mariana.

A RBS Ventures seguirá operando com a estrutura de gestão atual, sob liderança de Maurício Sirotsky Neto e Fernando Tornaim.​

Novo ciclo digital

Na estrutura a ser implantada em 2026, a RBS Mídias contará com um novo Comitê Executivo. O diretor comercial para o Interior, Leonardo Persigo, substituirá Patrícia Fraga à frente da área de Mercado. E Tiago Cirqueira, hoje à frente do Esporte da RBS, passará a liderar uma nova diretoria com foco em desenvolvimento de produtos digitais.

Esse movimento marca um novo ciclo na evolução digital da empresa, em que esta nova diretoria se soma às demais frentes digitais de conteúdo, desenvolvimento, negócios e operação, buscando alcançar novos patamares a partir das possibilidades em inteligência artificial e arquitetura aberta.

Com esta reestruturação, Marcelo Leite, diretor-executivo que liderou a fase de formulação e implantação do projeto digital, deixará a empresa após 15 anos de contribuição.

Alinhada à visão estratégica dos acionistas da RBS, a nova estrutura faz parte de um processo permanente de evolução da companhia e reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.