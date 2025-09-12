Governo Trump retira taxa de celulose e ferro-níquel importados do Brasil aos Estados Unidos

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 1,84 bilhão desse grupo (celulose e ferro-níquel) aos EUA. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Responsável por movimentar US$ 1,84 bilhão, o que equivale a 4,6% do total exportado pelo Brasil para os Estados Unidos em 2024, o grupo formado por celulose e ferro-níquel ficou livre das tarifas adicionais impostas pela Casa Branca à maior dos produtos brasileiros. A mudança ocorre a partir da ordem executiva nº 14.346, divulgada pelo governo de Donald Trump em 5 de setembro.

Com a nova exclusão, no total, chega a 25,1% o montante das exportações brasileiras aos EUA livre da alíquota de 10% e da sobretaxa de 40% impostas pelo governo estadunidense aos produtos brasileiros.

— O governo segue empenhado em diminuir a incidência de tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros. A mais recente ordem executiva dos EUA representa um avanço sobretudo para o setor de celulose do Brasil. Mas ainda há muito a ser feito e seguimos trabalhando para isso — afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.