Governo Trump retira taxa de celulose e ferro-níquel importados do Brasil aos Estados Unidos

Responsável por movimentar US$ 1,84 bilhão, o que equivale a 4,6% do total exportado pelo Brasil para os Estados Unidos em 2024, o grupo formado por celulose e ferro-níquel ficou livre das tarifas adicionais impostas pela Casa Branca à maior dos produtos brasileiros. A mudança ocorre a partir da ordem executiva nº 14.346, divulgada pelo governo de Donald Trump em 5 de setembro.
Com a nova exclusão, no total, chega a 25,1% o montante das exportações brasileiras aos EUA livre da alíquota de 10% e da sobretaxa de 40% impostas pelo governo estadunidense aos produtos brasileiros.
— O governo segue empenhado em diminuir a incidência de tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros. A mais recente ordem executiva dos EUA representa um avanço sobretudo para o setor de celulose do Brasil. Mas ainda há muito a ser feito e seguimos trabalhando para isso — afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.
Dados do MDIC, divulgados na quinta-feira (11), mostram que, do total de exportações brasileiras aos Estados Unidos, que soma US$ 40 bilhões, 34,9% (US$ 14,1 bilhões) estão sujeitas às tarifas adicionais de 10% e 40% (totalizando 50%); 16,7% (US$ 6,8 bilhões) a 10%; 25,1% (US$ 10,1 bilhões) estão livres de tarifas adicionais; e 23,3% ou US$ 9,4 bilhões, sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países.