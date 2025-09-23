Golpes em débito automático: novas regras buscam evitar fraudes; entenda

Usuários receberão avisos dos bancos em que têm conta, antes que os débitos sejam efetivados. leungchopan / stock.adobe.com

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou o lançamento de uma nova regra em sua autorregulação para mitigar fraudes em débito automático. As principais vítimas dos golpes são aposentados, induzidos a autorizar descontos em débito automático sem terem a real noção do que estão pagando.

Pelo novo código, os bancos aderentes à autorregulação da Febraban e detentores de contas transacionais terão de comunicar, com antecedência de até cinco dias a seus clientes, a existência de débito automático interbancário comandado por outras instituições financeiras. Nessa comunicação deverá constar a identificação da instituição destinatária e o valor a ser debitado.

Dessa forma, os descontos em conta só serão efetuados pelo banco depois da comunicação prévia ao cliente, que, caso não concorde, poderá efetivar seu cancelamento na instituição perante a qual teria, em tese, autorizado o débito.

Até agora, essas operações de débito automático são informadas por um banco ou por uma instituição de pagamento não detentora da conta objeto do débito, enquanto a cobrança é efetuada no banco onde o cliente mantém o dia a dia do seu relacionamento bancário.

O aviso ao cliente será feito, de várias formas: pelo aplicativo usual de transação, por mensagem de texto (SMS) ou qualquer outro mecanismo de informação que possa ser comprovado junto ao titular da conta em que ocorrerá o débito automático.