Gol e Azul encerram negociações de possível fusão entre as companhias

Foi encerrado também o acordo de venda cruzada de passagens, integração das malhas aéreas e acúmulo de pontos nos programas de fidelidade das empresas

Zero Hora

