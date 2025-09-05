Gaúcha Talks discute matriz energética diversificada e competitividade no RS; acompanhe ao vivo

A diversificação da matriz energética e os caminhos para um modelo mais competitivo no Rio Grande do Sul serão o tema da segunda edição do Gaúcha Talks.

O formato que mistura a transmissão de um programa ao vivo do local com um debate personalizado é nesta sexta-feira (5), às 10h, e pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube de GZH.

O debate será mediado pela jornalista Giane Guerra e contará com a participação de especialistas e líderes do setor energético:

Guilherme Sari , diretor do Sindienergia-RS, que trará perspectivas sobre o setor energético e seus desafios

, diretor do Sindienergia-RS, que trará perspectivas sobre o setor energético e seus desafios Thays Falcão , gerente executiva de Estratégia da Sulgás, abordando inovação e planejamento estratégico da companhia

, gerente executiva de Estratégia da Sulgás, abordando inovação e planejamento estratégico da companhia Vanessa Reiter Pilz , diretora de Negócios e ESG da Reiter Log, trazendo insights sobre sustentabilidade e negócios no setor energético

, diretora de Negócios e ESG da Reiter Log, trazendo insights sobre sustentabilidade e negócios no setor energético Flávio Mingorance, head de biorrefino da Refinaria de Petróleo Riograndense

O evento será uma oportunidade para discutir o futuro da energia no RS, estratégias para diversificação da matriz e caminhos para maior competitividade, além de reforçar a importância da sustentabilidade e das práticas ESG no setor.

Serviço